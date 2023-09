By

Apple iPhone 11 disponible à prix réduit sur Flipkart

Flipkart propose d'importantes remises sur les iPhones Apple avant le lancement de l'iPhone 15. L'iPhone 11, qui est désormais devenu un téléphone de poche dans la catégorie des smartphones haut de gamme, peut être acheté pour Rs. 37,999. 1,900 36,099. Les clients utilisant leurs cartes de crédit Flipkart Axis Bank peuvent bénéficier d'une réduction supplémentaire de Rs. 33,100. 11 XNUMX. Cela ramène le prix total à Rs. XNUMX XNUMX. De plus, une offre d’échange pouvant aller jusqu’à Rs. XNUMX. XNUMX XNUMX sont également disponibles sur l’iPhone XNUMX.

L'iPhone 11 dispose d'un écran lumineux de 6.1 pouces et fonctionne sur la puce A13 Bionic d'Apple, qui offre des performances rapides. Il est équipé de deux appareils photo de 12 mégapixels capables de capturer d'excellentes photos et vidéos en qualité 4K. Le téléphone comprend également des fonctionnalités telles que le mode Nuit, le mode Portrait et Smart HDR.

Définitions:

– Flipkart : Une société de commerce électronique basée en Inde.

– iPhone 11 : Un modèle de smartphone développé et fabriqué par Apple Inc.

– Remise : Une réduction de prix.

– MRP : Prix de Détail Maximum, le prix maximum auquel un produit peut être vendu.

– Offre d’échange : Une offre d’échange d’un ancien appareil contre une réduction sur un nouveau.

