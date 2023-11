Pourquoi Diwali est le moment idéal pour passer à un iPhone

By

Diwali, la fête des lumières, est le moment idéal pour apporter un peu de luminosité à votre vie en passant à un tout nouvel iPhone. Et cette année, Amazon propose une remise incroyable sur le dernier iPhone 13, le rendant encore plus irrésistible.

Pendant la période des fêtes, Amazon offre une réduction massive de 27 % sur l’Apple iPhone 13 (128 Go) dans la magnifique couleur starlight. Au lieu du prix initial de Rs. 69,900 50,749, vous pouvez maintenant l'obtenir pour seulement Rs. XNUMX XNUMX. XNUMX XNUMX. Cette réduction vous permet de rejoindre la communauté exclusive des utilisateurs Apple à un coût nettement inférieur.

Mais ce n'est pas tout! Amazon propose également des offres bancaires et d'échange supplémentaires pour adoucir encore davantage l'accord. En échangeant votre ancien appareil, vous pourriez économiser jusqu'à Rs. 45,000. 13 XNUMX sur l'iPhone XNUMX. Le montant que vous économiserez dépendra de l'état de votre ancien smartphone, alors assurez-vous de vérifier les détails de l'offre pour votre région en saisissant votre code PIN.

Si vous possédez une carte de crédit ICICI Bank, vous pouvez profiter d'une remise instantanée supplémentaire de 10 % sur les transactions EMI pour un achat minimum de Rs. 5,000. 1,000 13. Cela signifie que vous pouvez économiser jusqu'à Rs. XNUMX XNUMX sur votre nouvel iPhone XNUMX.

L’iPhone 13 lui-même est une véritable mine de fonctionnalités. Il dispose d'un superbe écran Super Retina XDR de 6.1 pouces et est équipé d'une configuration d'appareil photo large et ultra-large de 12 MP, offrant des capacités de photographie exceptionnelles. Avec des fonctionnalités telles que les styles photographiques, Smart HDR 4 et le mode Nuit, vous pouvez capturer des photos à couper le souffle dans toutes les conditions d'éclairage.

Donc, si vous envisagez de mettre à niveau votre smartphone, Diwali est le moment idéal pour le faire. Avec les remises attractives et les offres supplémentaires disponibles sur l’iPhone 13, vous pouvez avoir la dernière technologie Apple entre vos mains sans vous ruiner. Célébrez cette fête des lumières avec style avec un tout nouvel iPhone.

Questions fréquemment posées:

