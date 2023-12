Maximisez le potentiel de communication avec la dernière fonctionnalité de traduction sur iOS 17.2

By

Résumé : La mise à jour logicielle iOS 17.2 d'Apple a introduit une nouvelle option de traduction pour le bouton d'action sur les iPhones, permettant aux utilisateurs d'avoir des conversations traduites en temps réel dans plusieurs langues. Cette fonctionnalité révolutionnaire est non seulement précise, mais également contextuelle, capturant efficacement les nuances et les expressions familières.

Dans sa quête constante d'innovation, Apple a une fois de plus révolutionné la communication pour les voyageurs, les étudiants et les apprenants en langues. La fonctionnalité de traduction nouvellement introduite sur iOS 17.2 permet aux utilisateurs de supprimer les barrières linguistiques sans effort.

Avant de vous lancer dans l'expérience de traduction, il est important de personnaliser vos préférences linguistiques. Cela peut être fait à l'aide de l'application Translate d'Apple. En accédant à l'écran principal de l'application, les utilisateurs peuvent facilement sélectionner les langues souhaitées en appuyant simplement sur.

Voyons maintenant comment activer et utiliser efficacement la fonction Traduire sur votre iPhone :

1. Accédez à l'application Paramètres sur votre iPhone.

2. Localisez et appuyez sur « Bouton d'action ».

3. Faites glisser votre doigt vers l'option Traduire et activez-la.

Avec la fonction Traduire activée, vous êtes maintenant prêt à vous lancer dans des conversations multilingues fluides. Suivez ces étapes pour libérer le potentiel de cet outil remarquable :

1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Action de votre iPhone.

2. Commencez à parler dans votre langue préférée.

3. Continuez à maintenir le bouton enfoncé pour capturer une parole plus longue.

4. Votre iPhone transcrira votre discours et l'affichera dans Dynamic Island.

5. Juste en dessous de la transcription, vous trouverez la traduction dans la langue de votre choix.

6. La traduction sera lue automatiquement à haute voix, permettant une compréhension sans effort.

7. Vous pouvez relire la traduction à tout moment en appuyant sur le bouton de lecture à côté.

Grâce à cette fonctionnalité de traduction révolutionnaire, la communication au-delà des barrières linguistiques n'est plus un obstacle. L'engagement d'Apple à améliorer l'expérience utilisateur a ouvert de nouvelles possibilités pour une interaction mondiale efficace. Adoptez cet outil innovant et élargissez vos horizons de communication dès aujourd’hui !