La TAG Heuer Carrera Chronosprint x Porsche : une collaboration unique

La collaboration entre TAG Heuer et Porsche a abouti à la création de la montre innovante TAG Heuer Carrera Chronosprint x Porsche. Cette montre chronographe est basée sur le design « glassbox » de TAG Heuer et dispose d'un boîtier de 42 mm sur 14.9 mm avec un verre saphir bombé qui permet une lisibilité facile sous n'importe quel angle. La montre est disponible en or rose 18 carats avec un cadran beige ou en acier avec un cadran argenté, tous deux dotés d'aiguilles des heures et des minutes rhodiées.

Ce qui distingue cette montre, c'est son mouvement TH20-08 unique. Le mouvement entraîne l'aiguille du chronographe, qui accélère comme le compteur de vitesse d'une voiture. Au démarrage du chronographe, l'aiguille parcourt rapidement un tiers du cadran en 9.1 secondes. Cependant, à mesure qu'il continue de faire le tour du cadran, il ralentit progressivement jusqu'à atteindre le sommet et recommence à une vitesse rapide. Cette fonctionnalité offre une expérience visuellement dynamique et engageante.

TAG Heuer a élargi sa gamme Carreras « glassbox » avec différents modèles pour répondre à différentes préférences. La Carrera Chronosprint x Porsche ajoute une autre option fascinante pour les passionnés de montres et les fans de la marque automobile emblématique. Le mouvement unique de la montre et sa collaboration avec Porsche en font une pièce unique sur le marché.

La TAG Heuer Carrera Chronosprint x Porsche est proposée au prix de 9,000'23,000 CHF pour la version en acier et de XNUMX'XNUMX CHF pour la version en or rose. Cette collaboration témoigne de la créativité et de l’innovation que TAG Heuer et Porsche apportent.

Sources:

-TAG Heuer

–Porsche