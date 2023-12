Intel révolutionne le jeu sur ordinateur portable avec des mises à jour unifiées des pilotes

By

Intel a franchi une étape révolutionnaire dans le monde des jeux sur ordinateur portable en unifiant ses pilotes graphiques pour les GPU discrets et intégrés. Cela signifie que les améliorations de performances constatées dans les cartes graphiques discrètes Arc A750 et A770 d'Intel seront désormais également disponibles sur ses nouveaux GPU intégrés.

Le dernier développement d'Intel se présente sous la forme de sa série de puces pour ordinateurs portables Core Ultra, dotées de la première architecture de puces de la société. La nouvelle tuile graphique Meteor Lake, incluse dans ces puces, possède jusqu'à huit nouveaux cœurs Xe LPG, rivalisant avec l'iGPU 780M d'AMD trouvé dans le Ryzen 7 7840U. Avec une avance de 10 % sur la fréquence d'images moyenne par rapport à l'iGPU d'AMD, ou des performances comparables, les utilisateurs peuvent s'attendre à un jeu fluide en 1080p sur des ordinateurs portables fins et légers.

Pour garantir que les utilisateurs disposent toujours des pilotes les plus récents afin de maintenir leur expérience de jeu à la pointe de la technologie, Intel a introduit un pilote générique « déverrouillé » qui peut être téléchargé et installé par n'importe qui. Ce pilote unifié contient toutes les améliorations de performances de base et les correctifs du premier jour de jeu souhaités par les joueurs.

Bien que les fonctionnalités spécifiques aux OEM puissent ne pas être disponibles avec le pilote générique, comme le « mode Endurance » qui limite les fréquences d'images à 30 ips sur batterie, les utilisateurs peuvent toujours bénéficier des premiers correctifs et des améliorations générales des performances. Si nécessaire, les utilisateurs peuvent ultérieurement mettre à jour vers un pilote spécifiquement adapté à leur ordinateur portable.

Intel vise à rationaliser le processus de validation OEM pour permettre une adoption plus rapide des mises à jour des pilotes. La société travaille activement avec les constructeurs OEM pour garantir que les utilisateurs puissent bénéficier de mises à jour de pilotes en temps réel sans compromettre les caractéristiques et fonctionnalités spécifiques fournies par les fabricants d'ordinateurs portables.

Avec cette avancée dans les mises à jour unifiées des pilotes, Intel a fait un pas en avant significatif dans l'amélioration de l'expérience de jeu sur les ordinateurs portables. Les joueurs peuvent désormais s’attendre à des améliorations transparentes des performances sur les GPU discrets et intégrés, les rapprochant ainsi du gameplay immersif qu’ils désirent.