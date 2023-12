Intel dévoile de nouveaux processeurs Core Ultra pour ordinateurs portables

Intel a annoncé sa dernière gamme de processeurs, les processeurs Core Ultra, qui offrent une efficacité énergétique et des performances améliorées. Les nouveaux processeurs, qui font partie de la gamme Meteor Lake d'Intel, utilisent une nouvelle configuration de chipsets qui répartit les tâches entre différents chipsets.

L'une des puces les plus remarquables de la gamme est le Core Ultra 7 165H, qui offre une augmentation de 11 % des performances multithread par rapport aux processeurs concurrents d'AMD, Qualcomm et Apple. Il consomme également 25 % d'énergie en moins que le Core i7 de la génération précédente et jusqu'à 79 % de moins que le Ryzen 7 d'AMD.

Tous les nouveaux processeurs d'Intel seront équipés d'une unité de traitement neuronal (NPU), qui permet une accélération de l'IA à faible consommation et le déchargement des tâches alimentées par l'IA. Cela inclut des fonctionnalités telles que le flou d’arrière-plan, le suivi oculaire et le cadrage d’image. Intel affirme que l'intégration du NPU rend l'exécution de modèles d'IA plus efficace par rapport à sa génération précédente de puces.

Alors que le processeur phare Core Ultra 9 185H ne sera pas disponible avant 2024, d'autres puces de la gamme Meteor Lake sont actuellement lancées. Il s'agit notamment du Core Ultra 7 165H, doté de 16 cœurs et 22 threads, et des processeurs Core Ultra 5.

Plusieurs fabricants d'ordinateurs portables ont déjà adopté les nouveaux processeurs Core Ultra. MSI lance l'ordinateur portable Prestige 16 AI Studio, livré avec le processeur haut de gamme Core Ultra 9 et le GPU pour ordinateur portable 4070 de Nvidia. Asus lance l'ordinateur portable Zenbook 14 OLED avec une puce Intel Core Ultra 7 et une carte graphique Intel Arc. Lenovo a également dévoilé trois nouveaux ordinateurs portables équipés des nouveaux processeurs, dont le ThinkPad X1 Carbon et l'IdeaPad Pro 5i. Acer rejoint la gamme avec les ordinateurs portables Swift Go 14 et Predator Triton Neo 16.

Dans l'ensemble, les nouveaux processeurs Core Ultra d'Intel promettent des performances et une efficacité énergétique améliorées pour les ordinateurs portables, offrant ainsi aux utilisateurs une meilleure expérience informatique.