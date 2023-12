Nouveaux ordinateurs portables de grandes marques équipés des processeurs Intel Core Ultra

Plusieurs fabricants d'ordinateurs portables, dont Lenovo, MSI, Acer et Asus, lancent de nouveaux ordinateurs portables équipés des derniers processeurs Intel Core Ultra. Ces nouveaux processeurs, qui font partie de la gamme Meteor Lake d'Intel, promettent une efficacité énergétique et des performances améliorées grâce à une nouvelle configuration qui répartit les tâches entre différents chipsets.

La puce Intel Core Ultra 7 165H, l'un des processeurs mis en avant, offre une amélioration de 11 % des performances multithread par rapport aux processeurs d'ordinateurs portables concurrents. Il consomme également 25 % d'énergie en moins que le précédent Intel Core i7-1370P et a une consommation d'énergie jusqu'à 79 % inférieure à celle de la puce Ryzen 7 7840U d'AMD.

Tous les nouveaux processeurs Intel seront également équipés d'une unité de traitement neuronal (NPU), permettant une accélération de l'IA à faible consommation et un déchargement des tâches CPU/GPU. L'intégration du NPU devrait améliorer l'efficacité de l'exécution des modèles d'IA par rapport à la génération précédente de puces Intel.

Alors que le processeur phare Intel Core Ultra 9 185H avec 16 cœurs et 22 threads ne sera pas disponible avant 2024, d'autres puces de la gamme Meteor Lake seront bientôt lancées. MSI présente les ordinateurs portables Prestige 16 AI Studio et Prestige 13 AI Evo, tandis qu'Asus met à jour son ordinateur portable Zenbook 14 OLED. Lenovo lance les modèles ThinkPad X1 Carbon, ThinkPad X1 2-in-1 et IdeaPad Pro 5i. Acer rejoint également le train Core Ultra avec les ordinateurs portables Swift Go 14 et Predator Triton Neo 16.

Ces nouveaux ordinateurs portables offrent une gamme de configurations et de prix pour répondre à différents besoins. Les prix des ordinateurs portables commencent à 999.99 $ pour le Swift Go 14 et peuvent aller jusqu'à 2,989 1 $ pour certaines configurations du ThinkPad XXNUMX Carbon.

Bien que la gamme actuelle d'ordinateurs portables alimentés par les processeurs Intel Core Ultra soit impressionnante, les clients voudront peut-être attendre jusqu'en 2024 pour la sortie du processeur Core Ultra 9 pour des performances haut de gamme.