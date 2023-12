Intel dévoile de nouveaux processeurs Core Ultra pour ordinateurs portables

Dans une annonce récente, Intel a dévoilé sa dernière gamme de processeurs mobiles, appelée Core Ultra, qui fera partie de la famille Meteor Lake. Les nouveaux processeurs sont conçus pour offrir une efficacité énergétique et des performances améliorées en répartissant les tâches entre différents chipsets. Intel affirme que sa puce Core Ultra 7 165H offre une augmentation de 11 % des performances multithread par rapport aux processeurs concurrents d'AMD, Qualcomm et Apple, tout en consommant 25 % d'énergie en moins que la génération précédente d'Intel Core i7-1370P.

Une caractéristique notable des processeurs Core Ultra est l'intégration d'une unité de traitement neuronal (NPU), qui permet une accélération de l'IA à faible consommation et un déchargement des tâches CPU et GPU. Cela permet l’exécution efficace de fonctionnalités basées sur l’IA telles que le flou d’arrière-plan, le suivi oculaire et le cadrage d’image. L'inclusion du NPU signale également l'accent mis par Intel sur le développement de capacités d'IA plus étendues pour les futures versions de Windows.

Le processeur phare Core Ultra, le Core Ultra 9 185H, est équipé de 16 cœurs et 22 threads. Il comprend six cœurs performants, huit cœurs efficaces et deux cœurs basse consommation qui gèrent des charges de travail moins exigeantes. La puce dispose d'une horloge boost allant jusqu'à 5.1 GHz et intègre un GPU Arc avec huit cœurs Xe. La nouvelle architecture Xe LPG offre des performances améliorées à des niveaux de tension inférieurs et prend en charge la technologie de mise à l'échelle XeSS et le traçage de rayons d'Intel.

Alors que le processeur Core Ultra 9 185H devrait sortir en 2024, d'autres processeurs de la gamme Meteor Lake sont déjà disponibles. Des fabricants tels que MSI, Asus, Lenovo et Acer ont déjà intégré les processeurs Core Ultra dans leurs nouveaux modèles d'ordinateurs portables. Ces ordinateurs portables offrent diverses configurations, certaines étant dotées de la puce phare Core Ultra 9 et de graphiques Arc intégrés. Les prix de ces ordinateurs portables varient de 1,049 2,989 $ à XNUMX XNUMX $, selon le modèle et les spécifications.

Dans l’ensemble, les processeurs Intel Core Ultra visent à offrir au marché des ordinateurs portables une efficacité énergétique, des performances et des capacités d’IA améliorées. À mesure que de plus en plus de fabricants d’ordinateurs portables adoptent ces processeurs, les consommateurs peuvent s’attendre à un plus large éventail d’options et à des expériences informatiques améliorées.