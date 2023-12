Intel dévoile de nouveaux processeurs Core Ultra pour ordinateurs portables

Intel a annoncé sa dernière génération de processeurs, les processeurs Core Ultra, lors de son récent événement AI Everywhere. Ces processeurs feront partie de la gamme Meteor Lake et sont conçus pour offrir une meilleure efficacité énergétique et de meilleures performances. La puce Core Ultra 7 165H, par exemple, offre une amélioration de 11 % des performances multithread par rapport à des concurrents comme AMD Ryzen et Qualcomm Snapdragon. Il consomme également 25 % d'énergie en moins que les processeurs Intel précédents et jusqu'à 79 % d'énergie en moins que le Ryzen d'AMD.

Les nouveaux processeurs seront livrés avec une unité de traitement neuronal (NPU), permettant une accélération de l'IA à faible consommation et un déchargement des tâches CPU/GPU. Cette intégration rend l'exécution de modèles d'IA plus efficace par rapport à la génération précédente de puces Intel. Le processeur phare, le Core Ultra 9 185H, comporte 16 cœurs et 22 threads, avec six cœurs de performance, huit cœurs efficaces et deux cœurs basse consommation. Il comprend également un GPU Arc intégré avec huit cœurs Xe, apportant des performances accrues et une prise en charge de la technologie de mise à l'échelle XeSS et du traçage de rayons d'Intel.

Bien que le processeur Core Ultra 9 185H ne soit pas disponible avant 2024, plusieurs autres options dans la gamme Meteor Lake sont en cours de lancement. De nombreux fabricants d'ordinateurs portables, notamment MSI, Asus, Lenovo et Acer, ont déjà adopté les nouveaux processeurs Core Ultra dans leurs appareils. MSI lance l'ordinateur portable haut de gamme Prestige 16 AI Studio, tandis qu'Asus présente l'ordinateur portable Zenbook 14 OLED. Lenovo a dévoilé un trio d'ordinateurs portables, dont le ThinkPad X1 Carbon et l'IdeaPad Pro 5i, et Acer lance le Swift Go 14 et le Predator Triton Neo 16.

Dans l’ensemble, les nouveaux processeurs Core Ultra devraient apporter des performances, une efficacité énergétique et des capacités d’IA améliorées aux ordinateurs portables, offrant ainsi aux utilisateurs une meilleure expérience informatique. À mesure que de plus en plus de modèles d'ordinateurs portables adoptent ces processeurs, les consommateurs peuvent s'attendre à voir un large éventail d'options disponibles sur le marché.