Les nouvelles puces informatiques d'Intel : un changement de donne sur le marché de l'IA

Intel a fait une annonce passionnante dans le monde des puces informatiques. Le géant de la technologie a dévoilé ses dernières offres, notamment la puce révolutionnaire Gaudi3, conçue spécifiquement pour les logiciels d'IA générative. Cette puce devrait être lancée l'année prochaine et concurrencera directement les puces Nvidia et AMD qui alimentent actuellement les modèles d'IA à grande échelle.

Ce n'est un secret pour personne que Nvidia a dominé le marché de l'IA, ses GPU étant le choix idéal pour exécuter des modèles d'IA de premier plan comme ChatGPT d'OpenAI. Cependant, Intel vise à contester cette domination avec sa puce innovante Gaudi3. Face à l'intérêt croissant porté à l'IA générative, le PDG d'Intel, Pat Gelsinger, s'est dit convaincu que Gaudi3 serait la star du spectacle en 2023.

La puce Gaudi3 d'Intel rivalisera avec la H100 de Nvidia, largement utilisée par les entreprises qui s'appuient sur d'énormes parcs de puces pour alimenter leurs applications d'IA. De plus, AMD devrait introduire sa puce MI300X en 2024, intensifiant encore la concurrence sur le marché des puces IA.

En plus de la puce Gaudi3, Intel a annoncé ses puces Core Ultra, conçues spécifiquement pour les ordinateurs portables et PC Windows. Ces puces comportent également un composant d'IA spécialisé appelé NPU, permettant une exécution plus rapide des programmes d'IA. La société reconnaît que même si Core Ultra n'a pas la même puissance que les puces Nvidia pour exécuter des applications d'IA complexes hors ligne, il est parfaitement adapté aux petites tâches. Intel a souligné que des logiciels populaires comme Zoom utilisent déjà leurs puces pour des fonctionnalités telles que le flou d'arrière-plan.

En outre, Intel a dévoilé ses puces pour serveurs Xeon de cinquième génération, largement utilisées dans les déploiements à grande échelle par des organisations telles que les sociétés de cloud computing. Ces processeurs, lorsqu'ils sont couplés aux GPU Nvidia, sont couramment utilisés pour la formation et le déploiement de modèles d'IA génératifs. Le dernier processeur Xeon d'Intel offre des capacités d'inférence exceptionnelles, ce qui en fait une solution économe en énergie pour le déploiement de modèles d'IA.

Avec cette annonce importante, Intel démontre non seulement son engagement à faire progresser les capacités de l'IA, mais affirme également sa place dans le domaine de la fabrication de puces. Les puces de 7 nanomètres de la société témoignent de la détermination d'Intel à rattraper le leader du secteur, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) d'ici 2026.

Les nouvelles puces informatiques d'Intel ont le potentiel de perturber le marché de l'IA et d'offrir aux utilisateurs des performances et une efficacité améliorées. Alors que le secteur de l’IA continue de croître rapidement, la concurrence entre les fabricants de puces s’intensifie, bénéficiant en fin de compte aux consommateurs avec des offres plus innovantes et plus puissantes.