Intel présente de nouvelles puces IA et élargit sa gamme de produits

Intel a récemment dévoilé ses dernières offres sur le marché des puces informatiques, notamment la puce Gaudi3 conçue pour les logiciels d'IA générative. La puce Gaudi3, dont le lancement est prévu l'année prochaine, vise à concurrencer les puces rivales de Nvidia et AMD, qui dominent actuellement le marché de l'IA.

Alors que les GPU Nvidia ont été le choix de prédilection pour exécuter des modèles d'IA de premier plan comme ChatGPT d'OpenAI, Intel espère remettre en question sa position dominante en introduisant la puce Gaudi3. Avec l’arrivée de sociétés comme AMD et Intel avec leurs propres puces axées sur l’IA, le marché pourrait constater un changement de préférence.

Cette décision d'Intel s'inscrit dans le cadre de ses efforts continus visant à étendre sa présence dans l'industrie de l'IA. Le PDG de la société, Pat Gelsinger, a exprimé son enthousiasme pour l'IA générative et a souligné le prochain AI PC comme un objectif important pour l'année à venir. En plus de la puce Gaudi3, Intel a également annoncé les puces Core Ultra, spécialement conçues pour les ordinateurs portables et PC Windows, ainsi que les puces pour serveurs Xeon de cinquième génération.

Les puces Core Ultra sont dotées de NPU (Neural Processing Units) qui améliorent les performances des programmes d'IA. Même si elles n'ont peut-être pas les mêmes capacités que les puces H100 de Nvidia, qui sont couramment utilisées par les entreprises traitant des applications d'IA à grande échelle, les puces Core Ultra offrent un traitement d'IA efficace pour les petites tâches. Par exemple, Zoom utilise les puces Intel pour alimenter sa fonction de flou d'arrière-plan.

De plus, les puces Core Ultra améliorent les capacités de jeu et offrent des performances graphiques améliorées. Cette avancée permet à des programmes comme Adobe Premier de s'exécuter beaucoup plus rapidement, offrant ainsi aux utilisateurs une expérience améliorée. Les puces Core Ultra ont déjà été lancées dans divers ordinateurs portables disponibles sur le marché.

De plus, les processeurs Intel Xeon de cinquième génération, couramment utilisés dans les déploiements de serveurs par les sociétés cloud, ont été mis à niveau. Ces processeurs sont associés aux GPU Nvidia dans les systèmes utilisés pour la formation et le déploiement de l'IA générative. Le dernier processeur Xeon est particulièrement adapté à l'inférence, qui est moins gourmande en énergie que le processus de formation.

Dans l'ensemble, les nouvelles puces d'Intel démontrent la détermination de l'entreprise à être compétitive sur le marché de l'IA en améliorant ses offres axées sur l'IA et en élargissant sa gamme de produits. Bien que Nvidia occupe actuellement une position dominante, ces nouvelles avancées d'Intel, ainsi que les développements des sociétés concurrentes, pourraient introduire un changement dans le paysage du marché.