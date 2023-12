Intel dévoile de nouvelles puces pour les logiciels d'IA et les performances des PC

Intel, l'un des principaux fabricants de puces informatiques, a récemment annoncé le lancement de ses dernières puces informatiques, démontrant ainsi son engagement en faveur de l'innovation et du progrès technologique. Parmi ces nouvelles puces figure la très attendue Gaudi3, une puce d’intelligence artificielle spécialement conçue pour les logiciels d’IA générative. Avec Gaudi3, Intel vise à concurrencer les puces rivales de Nvidia et AMD qui dominent actuellement le marché des modèles d'IA.

L'introduction de Gaudi3 constitue un développement important dans le secteur de l'IA, car il offre une alternative puissante au H100 de Nvidia, largement utilisé par les entreprises pour les applications d'IA. De plus, les puces Intel Core Ultra, conçues pour les ordinateurs portables et PC Windows, ainsi que les puces de serveur Xeon de cinquième génération ont également été dévoilées. Ces deux puces intègrent des composants d’IA spécialisés appelés NPU, permettant une exécution plus rapide des programmes d’IA.

L'accent mis par Intel sur la technologie de l'IA est révélateur de l'importance croissante de l'IA dans diverses industries. Les fabricants de processeurs traditionnels, notamment les concurrents d'Intel, AMD et Qualcomm, alignent leurs offres de produits pour répondre à la demande croissante de modèles d'IA. Les puces Core Ultra, bien qu'elles ne soient pas aussi puissantes que les GPU de Nvidia, possèdent des capacités permettant de gérer des tâches d'IA plus petites, telles que la fonction de flou d'arrière-plan de Zoom. De plus, les puces Core Ultra offrent des performances de jeu et des capacités graphiques améliorées, conduisant à une vitesse d'exécution des programmes améliorée.

En plus de répondre aux applications d'IA, les processeurs Intel Xeon de cinquième génération sont le choix préféré des grandes organisations déployant des serveurs, en particulier pour les processus d'inférence dans les modèles d'IA. Ces processeurs sont souvent associés à des GPU Nvidia, contribuant ainsi à une formation et un déploiement efficaces de solutions d'IA générative.

Les dernières puces d'Intel témoignent de l'engagement de l'entreprise à rester compétitive dans un paysage technologique en constante évolution. L'introduction des puces Gaudi3 et Core Ultra renforce encore la position d'Intel sur le marché de l'IA, la société visant à défier la domination de Nvidia. En mettant davantage l’accent sur la technologie de l’IA, Intel est en mesure de stimuler l’innovation et de répondre à la demande croissante de capacités informatiques avancées.