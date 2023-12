Intel lance une puce IA révolutionnaire et élargit sa gamme de processeurs

By

Intel a fait des progrès significatifs dans l'industrie des puces informatiques avec ses derniers dévoilements. La société a présenté Gaudi3, une puce innovante spécialement conçue pour les logiciels d’IA générative. Cette annonce place Intel en concurrence directe avec ses rivaux Nvidia et AMD, qui dominent actuellement le marché des modèles basés sur l'IA.

Gaudi3 devrait sortir l'année prochaine et vise à fournir des capacités hautes performances pour alimenter les applications d'IA. La décision d'Intel s'aligne sur la demande croissante de puces d'IA capables de prendre en charge des modèles d'IA à grande échelle et gourmands en énergie comme ChatGPT d'OpenAI. Actuellement, les GPU Nvidia détiennent une solide emprise sur ce marché, ce qui entraîne une augmentation substantielle de la valeur des actions de la société. Cependant, Intel, ainsi que d'autres acteurs clés comme AMD, sont déterminés à défier la domination de Nvidia.

Bien que les détails sur Gaudi3 restent rares, il devrait rivaliser avec la populaire puce H100 de Nvidia et le prochain MI300X d'AMD, qui devrait être expédié aux clients en 2024. L'acquisition par Intel du développeur de puces Habana Labs en 2019 a joué un rôle crucial dans le développement de Puces Gaudi, démontrant l'engagement d'Intel à faire progresser les technologies d'IA.

Le PDG d'Intel, Pat Gelsinger, a exprimé son enthousiasme pour l'IA générative et a annoncé la conviction d'Intel que les ordinateurs basés sur l'IA voleront la vedette au cours de l'année à venir. Outre Gaudi3, Intel a également dévoilé les puces Core Ultra, conçues sur mesure pour les ordinateurs portables et PC Windows, ainsi que les puces de serveur Xeon de cinquième génération. Ces processeurs intègrent des composants d'IA spécialisés appelés NPU, permettant une exécution plus rapide des programmes d'IA.

La sortie des puces Core Ultra s'aligne sur la tendance du secteur des fabricants de processeurs, y compris les concurrents d'Intel, AMD et Qualcomm, qui font pivoter leurs gammes de produits pour répondre à la demande croissante de puces IA. Bien que Core Ultra ne dispose pas de la même puissance de traitement que les puces Nvidia pour les applications d'IA hors ligne, il s'avère capable de gérer des tâches plus petites. Par exemple, les puces Intel activent la fonction de flou d'arrière-plan de Zoom. De plus, le processus de fabrication de 7 nanomètres utilisé dans ces puces améliore l'efficacité énergétique par rapport aux modèles précédents.

De plus, les puces Core Ultra offrent des capacités de jeu améliorées et des performances graphiques améliorées, ce qui se traduit par un fonctionnement 40 % plus rapide pour des applications comme Adobe Premier. Ces puces ont été lancées dans les ordinateurs portables disponibles aujourd'hui dans les magasins.

En outre, Intel a présenté ses processeurs Xeon de cinquième génération, largement utilisés par les grandes organisations, notamment les sociétés de cloud computing. Bien que les détails des prix n'aient pas été divulgués, les précédents processeurs Xeon ont coûté des milliers de dollars. Les processeurs Xeon sont fréquemment associés aux GPU Nvidia pour la formation et le déploiement de modèles d'IA génératifs. Notamment, les derniers processeurs Xeon excellent dans les tâches d'inférence qui nécessitent moins d'énergie.

Les récentes annonces d'Intel témoignent de son engagement à repousser les limites de la technologie des puces IA. Avec Gaudi3 et la gamme élargie de processeurs Core Ultra et Xeon, Intel vise à se tailler une part du marché de l'IA en évolution rapide.