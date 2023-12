Intel présente de nouvelles puces IA, Gaudi3 et Core Ultra

Intel a dévoilé ses dernières offres en matière de puces informatiques, en présentant Gaudi3, une puce d'intelligence artificielle conçue pour les logiciels d'IA générative. La nouvelle puce devrait être lancée l'année prochaine et concurrencera les puces concurrentes de Nvidia et d'AMD, qui alimentent actuellement des modèles d'IA à grande échelle. Gaudi3 vise à détourner les entreprises d’IA de la position dominante de Nvidia sur le marché.

Gaudi3 rivalisera avec le H100 de Nvidia, le choix incontournable des entreprises qui construisent de vastes parcs de puces pour les applications d'IA, ainsi qu'avec le prochain MI300X d'AMD, dont la livraison est prévue pour 2024. Intel travaille au développement de puces Gaudi depuis son acquisition de Habana. Les laboratoires en 2019.

Le PDG d'Intel, Pat Gelsinger, a exprimé sa confiance dans le potentiel de l'IA générative, déclarant qu'elle sera la « star du spectacle » en 2023. De plus, Intel a annoncé ses nouveaux processeurs Core Ultra, également axés sur les applications d'IA, ciblant l'IA. Marché des PC.

En plus de Gaudi3 et Core Ultra, Intel a introduit de nouvelles puces serveur Xeon de cinquième génération. Les puces Core Ultra et Xeon comportent des composants d'IA spécialisés appelés NPU, permettant une exécution plus rapide des programmes d'IA. Cette décision reflète une tendance parmi les fabricants de processeurs traditionnels, notamment les rivaux d'Intel, AMD et Qualcomm, qui réalignent leurs gammes de produits pour répondre à la demande croissante de modèles d'IA.

Les puces Core Ultra, construites à l'aide du processus Intel de 7 nanomètres, offrent une efficacité énergétique améliorée par rapport aux puces précédentes. Bien qu'ils ne possèdent pas le même niveau de puissance nécessaire pour exécuter des modèles d'IA comme ChatGPT d'OpenAI hors ligne, ils sont optimisés pour les tâches d'IA plus petites. Par exemple, Intel a souligné que la fonction de flou d'arrière-plan de Zoom repose sur ces puces. De plus, les puces Core Ultra offrent des capacités de jeu améliorées et des performances graphiques accélérées pour des programmes comme Adobe Premier.

Les processeurs Intel Xeon de cinquième génération sont destinés à être déployés sur des serveurs utilisés par les grandes organisations et les sociétés cloud. Ils sont souvent associés aux GPU Nvidia dans les systèmes utilisés pour la formation et le déploiement de modèles d'IA génératifs. Le dernier processeur Xeon est particulièrement bien adapté à l'inférence, le processus le moins gourmand en énergie impliqué dans le déploiement de modèles d'IA.

Avec ces nouvelles puces, Intel vise à faire des progrès significatifs sur le marché de l'IA, en défiant ses concurrents et en offrant des capacités avancées pour répondre aux demandes de diverses applications d'IA.