Intel dévoile des puces de nouvelle génération pour les logiciels, ordinateurs portables et serveurs d'IA

Intel, une entreprise technologique leader, a récemment annoncé le lancement de ses nouvelles puces informatiques, démontrant son engagement en faveur des progrès en matière d'intelligence artificielle (IA), de performances des ordinateurs portables et de capacités des serveurs. L’une des fonctionnalités les plus remarquables est la puce Gaudi3, spécialement conçue pour les logiciels d’IA générative. Prévu pour ses débuts l'année prochaine, Gaudi3 concurrencera directement les offres concurrentes de Nvidia et AMD, tous deux leaders du secteur de l'informatique IA.

Traditionnellement, les GPU Nvidia ont été le choix préféré pour exécuter des modèles d'IA comme ChatGPT d'OpenAI. Cette domination a alimenté une croissance substantielle du titre Nvidia, tandis qu'Intel a rattrapé son retard. Pour défier la place forte de Nvidia, des sociétés comme AMD et maintenant Intel ont introduit leurs propres puces conçues pour éloigner les sociétés d'IA du leader actuel du marché.

Gaudi3 sera en concurrence directe avec le H100 de Nvidia, un choix populaire parmi les entreprises qui ont besoin d'une puissance de calcul massive pour leurs applications d'IA. La puce d'Intel sera également confrontée à la concurrence de la prochaine puce MI300X d'AMD, qui devrait être disponible pour les clients en 2024. Bien qu'Intel ait fourni peu de détails sur Gaudi3, l'événement de dévoilement à New York a souligné la détermination de l'entreprise à se concentrer sur les applications d'IA dans les années à venir.

Parallèlement à cette annonce, Intel a également présenté les puces Core Ultra pour ordinateurs portables et PC Windows, ainsi que la cinquième génération de puces pour serveurs Xeon. Ces puces intègrent des composants d'IA spécialisés appelés NPU, permettant une exécution plus rapide des programmes d'IA. Cette décision est révélatrice d'une tendance plus large parmi les fabricants de processeurs, y compris des concurrents clés comme AMD et Qualcomm, qui adaptent leurs gammes de produits pour s'aligner sur la demande croissante de modèles d'IA.

Les puces Core Ultra, bien qu'elles ne soient pas aussi puissantes que les GPU de Nvidia pour exécuter des modèles d'IA complexes, excellent dans la gestion de tâches plus petites. Par exemple, Intel a souligné l'efficacité de ses puces dans le traitement de la fonction de flou d'arrière-plan de Zoom. Les puces Core Ultra exploitent le processus Intel de 7 nanomètres, ce qui améliore considérablement l'efficacité énergétique par rapport aux itérations précédentes. De plus, les nouvelles puces offrent des capacités de jeu et des performances graphiques améliorées, ce qui se traduit par des vitesses de traitement plus rapides pour des logiciels comme Adobe Premier.

Enfin, les processeurs Intel Xeon de cinquième génération sont destinés à alimenter les serveurs des grandes organisations et des sociétés cloud. Ces processeurs, généralement associés aux GPU Nvidia, sont utilisés pour la formation et le déploiement de l'IA générative. En mettant l'accent sur l'inférence, les processeurs Xeon optimisent la consommation d'énergie lors du déploiement du modèle d'IA, offrant ainsi une solution économe en énergie.

À mesure qu'Intel introduit ces puces de pointe, la concurrence dans le domaine informatique de l'IA va s'intensifier, offrant aux consommateurs un plus large éventail d'options pour leurs besoins informatiques.