Intel lance de nouvelles puces IA, rivalisant avec Nvidia et AMD

Intel a annoncé la sortie de ses dernières puces informatiques, dont Gaudi3, une puce d'intelligence artificielle spécialement conçue pour les logiciels d'IA générative. Prévu pour être lancé l'année prochaine, Gaudi3 rivalisera avec les puces similaires de ses concurrents Nvidia et AMD, qui dominent actuellement le marché de l'alimentation des grands modèles d'IA. Ces modèles, comme ChatGPT d'OpenAI, fonctionnent principalement sur des GPU Nvidia dans le cloud, contribuant ainsi à la croissance significative des actions de Nvidia cette année. Dans le but de contester la domination de Nvidia sur le marché, Intel et AMD ont introduit des puces visant à éloigner les entreprises d'IA du bastion de Nvidia.

Bien que les détails spécifiques soient rares, Gaudi3 devrait concurrencer directement le H100 de Nvidia et le prochain MI300X d'AMD, qui sont tous deux des choix populaires parmi les entreprises qui utilisent des applications d'IA à grande échelle. Intel développe des puces Gaudi depuis l'acquisition du développeur de puces Habana Labs en 2019. Le PDG d'Intel, Pat Gelsinger, a exprimé son optimisme quant à l'avenir de l'IA générative lors de l'événement de lancement à New York, déclarant que le PC AI sera la « star du spectacle » en XNUMX. l'année à venir. Pour compléter cela, Intel a également présenté ses processeurs Core Ultra, conçus pour les ordinateurs portables et PC Windows. Ces processeurs intègrent des composants d'IA spécialisés appelés NPU, permettant une exécution plus rapide des programmes d'IA.

L'introduction des puces Core Ultra s'aligne sur la tendance plus large des fabricants de processeurs traditionnels, tels qu'Intel, AMD et Qualcomm, qui modifient leurs gammes de produits pour répondre à la demande croissante de modèles d'IA. Bien que les puces Core Ultra ne possèdent pas la même puissance de traitement que les GPU de Nvidia pour les applications d'IA hors ligne comme ChatGPT, elles excellent dans la gestion de tâches plus petites. De plus, le nouveau procédé Intel de 7 nanomètres utilisé dans les puces Core Ultra montre l'engagement de l'entreprise à rattraper Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) en termes de prouesses en matière de fabrication de puces d'ici 2026.

De plus, les puces Core Ultra offrent des capacités de jeu améliorées et des performances graphiques améliorées, ce qui se traduit par une exécution plus rapide des programmes pour des applications comme Adobe Premier. Ces puces ont déjà été lancées dans des ordinateurs portables disponibles en magasin. Enfin, Intel a annoncé la sortie de ses puces serveur Xeon de cinquième génération, idéales pour les grandes organisations et les entreprises cloud. Ces processeurs, souvent associés aux GPU Nvidia, sont couramment utilisés pour la formation et le déploiement de modèles d'IA génératifs. Le dernier processeur Xeon est particulièrement bien adapté à l’inférence, le processus de déploiement d’un modèle d’IA le moins gourmand en énergie. Bien qu'Intel n'ait pas divulgué les détails des prix, les précédents processeurs Xeon ont été vendus par milliers.