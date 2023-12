Intel annonce une nouvelle génération de puces et de processeurs IA

By

Intel a dévoilé sa dernière gamme de puces et de processeurs informatiques, démontrant son engagement dans le domaine en plein essor de l'intelligence artificielle (IA). Le point culminant de l'annonce a été l'introduction de Gaudi3, une puce très attendue conçue spécifiquement pour les logiciels d'IA générative. Gaudi3 devrait sortir l'année prochaine et affrontera les puces rivales de Nvidia et AMD, qui dominent actuellement le marché.

La concurrence sur le marché des puces d’IA est féroce, les entreprises se disputant une part du gâteau en pleine croissance. Nvidia, avec ses puissants GPU, est le choix privilégié pour exécuter des modèles d'IA à grande échelle dans le cloud. Cependant, la décision stratégique d'Intel de développer ses propres puces axées sur l'IA vise à remettre en question la domination de Nvidia et à offrir aux clients des alternatives puissantes.

Outre Gaudi3, Intel a également dévoilé ses puces Core Ultra pour ordinateurs portables et PC Windows. Ces puces sont équipées de pièces d'IA spécialisées appelées NPU, permettant une exécution plus rapide des programmes d'IA. Bien qu'elles ne soient pas aussi puissantes que les offres de Nvidia, les puces Core Ultra offrent néanmoins des performances suffisantes pour les petites tâches d'IA. Par exemple, Intel a souligné comment Zoom utilise ses puces pour exécuter des fonctionnalités de flou d'arrière-plan.

De plus, Intel a présenté ses puces de serveur Xeon de cinquième génération, couramment utilisées par les sociétés de cloud computing pour la formation et le déploiement de modèles d'IA génératifs. Les nouveaux processeurs Xeon excellent dans l'inférence, un processus moins gourmand en énergie que la formation de modèles d'IA.

La dernière gamme de produits d'Intel démontre sa détermination à rester pertinent dans le paysage en évolution de la technologie de l'IA. En développant des puces et des processeurs dédiés à l'IA, Intel espère attirer les entreprises d'IA loin de la position établie de Nvidia sur le marché. De plus, l'engagement d'Intel à améliorer les capacités de jeu et les performances globales de ses puces Core Ultra répond à la demande croissante de calcul hautes performances.

À mesure que l’industrie de l’IA continue de se développer, la concurrence entre les fabricants de puces va s’intensifier. Les dernières offres d'Intel démontrent sa détermination à s'imposer de manière significative sur le marché de l'IA et à se positionner comme une alternative viable à Nvidia et AMD. Avec Gaudi3 et ses autres produits innovants, Intel est prêt à répondre aux besoins des applications basées sur l'IA dans un paysage numérique en évolution rapide.