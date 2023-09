Intel publie une mise à jour du pilote graphique pour les lecteurs Starfield

Intel a déployé un nouveau pilote graphique, la version 31.0.101.4672, spécialement conçu pour les utilisateurs de ses GPU Arc A-Series et Iris Xe qui jouent au jeu très attendu Starfield. Cette mise à jour résout plusieurs problèmes rencontrés par les joueurs, notamment des temps de chargement plus rapides, une stabilité améliorée et une réduction des artefacts visuels.

Lors du lancement de Starfield en accès anticipé, les propriétaires de cartes graphiques Intel Arc ont été confrontés à de nombreux problèmes et bugs qui ont gâché leur expérience de jeu. Certains de ces problèmes étaient particulièrement visibles, comme l’échec du lancement du jeu ou le crash peu de temps après le lancement. Auparavant, il était surprenant qu'Intel ne dispose pas d'un pilote prêt pour le jeu pour ce titre très attendu, compte tenu de ses antécédents en matière de fourniture de pilotes et d'optimisations mis à jour.

Cependant, une mise à jour bêta du pilote a été publiée il y a quelques jours, permettant aux utilisateurs de GPU Arc de se plonger enfin dans le jeu, bien qu'en phase d'accès anticipé. Intel a confirmé que ce pilote bêta fera l'objet d'améliorations et de réglages supplémentaires pour garantir des performances optimales.

Le dernier pilote graphique, 31.0.101.4672 WHQL, résout plusieurs problèmes spécifiques liés à Starfield, notamment une réduction significative des temps de chargement des jeux, des améliorations de la stabilité et des correctifs pour les corruptions de textures et le scintillement des scènes.

Malgré ces correctifs, il existe encore des problèmes connus dans le jeu sur lesquels Intel travaille activement, tels que l'instabilité des applications dans certaines zones, le scintillement des textures sur les sources lumineuses et les faibles détails de texture sur des objets spécifiques. Intel résout également les problèmes liés à d'autres titres de logiciels, notamment Uncharted : Legacy of Thieves Collection, Halo Infinite, Dead by Daylight, Topaz Video AI et Adobe After Effects.

De plus, Intel enquête sur des augmentations inexpliquées de la vitesse des ventilateurs pour les GPU Arc. Les joueurs doivent continuer à sélectionner les paramètres les plus élevés ou les plus bas pour une meilleure stabilité.

Pour une analyse complète des performances de Starfield sur diverses cartes graphiques publiées de 2017 à aujourd'hui, reportez-vous à notre guide des performances de Starfield PC.

