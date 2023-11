Intel dévoile une architecture basse consommation de nouvelle génération : Lunar Lake-MX

Intel a récemment connu une fuite importante d'informations concernant sa prochaine architecture basse consommation appelée Lunar Lake. Bien que les diapositives divulguées aient été rapidement supprimées de Twitter, grâce à Geddagod, membre du forum Anandtech, nous avons accès à tous les détails. Lunar Lake est conçu pour les systèmes à faible consommation avec une plage de 8 W à 30 W, le positionnant comme le successeur du Meteor Lake-U, qui n'a pas encore été lancé.

Co-développé avec Microsoft, Lunar Lake dispose d'un NPU 4.0 (Neural Processing Unit) intégré de nouvelle génération pris en charge par des graphiques Xe2-LPG. Un ajout intéressant à cette série est l’architecture GPU « Battlemage » économe en énergie, dotée de 8 Xe-Cores. Avec 64 moteurs vectoriels, des technologies d'IA systolique/super mise à l'échelle et une prise en charge du traçage de rayons en temps réel, ce GPU offre des capacités hautes performances.

L'architecture Lunar Lake MX introduit également de la mémoire sur le package, avec des options de 16 Go et 32 ​​Go. Plus précisément, l'architecture du processeur combine les cœurs Lion Cove et Skymont et sera fabriquée à l'aide de la technologie de processus TSMC N3B. Intel prévoit de publier au moins quatre variantes de Lunar Lake MX avec différentes configurations de cœur de processeur et de GPU.

En termes de connectivité, Lunar Lake MX prend en charge les interfaces PCIe Gen5x4 et Gen4x4, Thunderbolt 4 et jusqu'à trois connecteurs USB4. La prise en charge intégrée du WiFi-7 et du Bluetooth 5.4 sera fournie via la carte réseau BE201 basée sur l'interface CNVio3. Une caractéristique intéressante est qu'un SKU spécial de 8 W de Lunar Lake fonctionnerait sans ventilateur, offrant un mode sans ventilateur.

Grâce à son efficacité énergétique et à ses performances GPU prometteuses, la série Lunar Lake MX a le potentiel d'être intégrée aux systèmes portables de nouvelle génération. Bien que la comparaison exacte des performances entre Battlemage et Alchemist (Xe-LPG) soit inconnue, la sortie des puces Meteor Lake comportant la série Xe-LPG le mois prochain fournira une bonne base de référence.

FAQ:

Q : Quand la série Intel Lunar Lake MX sera-t-elle lancée ?

R : Le lancement officiel de la série Intel Lunar Lake MX est prévu pour 2024.

Q : Quelle est la particularité de la série Lunar Lake MX ?

R : La série Lunar Lake MX propose une version économe en énergie de l'architecture GPU « Battlemage », offrant des capacités hautes performances.

Q : Quelle est l'architecture du processeur de Lunar Lake MX ?

R : L'architecture CPU de Lunar Lake MX combine les cœurs Lion Cove et Skymont.

Q : Quelles options de mémoire sont disponibles dans la série Lunar Lake MX ?

R : La série Lunar Lake MX offre de la mémoire sur le package avec des options de 16 Go et 32 ​​Go.