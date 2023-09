Intel présente les processeurs évolutifs Xeon « Sapphire Rapids » de 6e génération

Intel a récemment dévoilé ses processeurs Xeon Scalable « Sapphire Rapids » de 6e génération dans le cadre d'une démonstration de ses capacités avancées de packaging. Ces processeurs de centre de données multi-tuiles devraient être disponibles au premier semestre 2024, et Intel les teste actuellement auprès de ses clients. Le leaker matériel @Yuuki_AnS a également révélé certaines spécifications des échantillons ES1 de ces processeurs.

Le processeur Intel Xeon Scalable « Granite Rapids » de 6e génération présente une conception désagrégée avec cinq chipsets. Trois de ces chipsets embarquent des cœurs Performance avec 2 Mo de cache L2, 4 Mo de cache L3, quatre interfaces DDR5 et deux tuiles d'entrée/sortie haute vitesse (HSIO). Les processeurs Granite Rapids les plus avancés devraient disposer de 12 canaux de mémoire DDR5 prenant en charge les DIMM DDR5-6400 et MCR, de 136 voies PCIe Gen5 avec prise en charge CXL 2.0 et jusqu'à six liaisons UPI.

Bien que le nombre exact de cœurs des processeurs Granite Rapids n'ait pas été officiellement divulgué par Intel, les échantillons ES1 divulgués avec un sous-système de mémoire à huit canaux suggèrent que chaque tuile pourrait avoir 28 ou 30 cœurs, avec deux cœurs désactivés pour des raisons de redondance. Il est prévu que les processeurs Granite Rapids de production pourraient avoir 84 à 90 cœurs. La fréquence de fonctionnement de ces cœurs varie de 1.10 GHz à 2.70 GHz, bien qu'il s'agisse d'échantillons techniques et non représentatifs des processeurs de production finaux.

Les chipsets de calcul des processeurs Granite Rapids sont fabriqués à l'aide de la technologie de processus Intel 3 (classe 3 nm), tandis que les chipsets HSIO sont fabriqués sur un nœud de production de classe 7 nm. Le positionnement des chiplets dans le package montre les deux puces HSIO en haut et en bas, avec les matrices de calcul au milieu. L'interconnexion entre ces chiplets est réalisée à l'aide d'un nombre indéterminé de liaisons EMIB (Embedded Multi-Die Interconnect Bridge) intégrées dans le substrat.

La plate-forme Granite Rapids d'Intel prend en charge de un à huit sockets sur un seul serveur, bien qu'actuellement, un seul processeur compatible 8S soit échantillonné. Dans l'ensemble, les processeurs Intel Xeon Scalable de 6e génération offrent des performances et des fonctionnalités avancées, et leur arrivée sur le marché en 2024 est très attendue.

