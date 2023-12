Intel dévoile les performances impressionnantes des GPU Arc de nouvelle génération

Intel a récemment organisé une table ronde avec des passionnés de technologie pour donner un aperçu de la très attendue série de processeurs Meteor Lake. Alors que le lancement officiel est prévu pour demain, l'événement a mis en lumière la nouvelle série Core Ultra 100, nom de code Meteor Lake, et ses fonctionnalités avancées.

L'un des aspects les plus intéressants de Meteor Lake est la conception révolutionnaire de son processeur. Intel a adopté une approche différente en adoptant une conception désagrégée, qui intègre indépendamment les tuiles CPU, GPU et SoC. Même si l'accent a été mis sur les capacités d'IA de Meteor Lake, les progrès réalisés dans le sous-système graphique sont vraiment fascinants.

Intel a officiellement confirmé que les GPU Arc intégrés offriront des capacités graphiques de pointe. Dérivés du discret Alchemist et basés sur l'architecture Xe-LPG, ces GPU prendront en charge DirectX12 Ultimate et disposeront d'un moteur multimédia avancé avec prise en charge de l'encodage AV1. De plus, ils intégreront une technologie de mise à l’échelle telle que XeSS, garantissant une expérience visuelle de premier ordre.

En plus de ces fonctionnalités, Intel a considérablement amélioré les performances de l'Arc iGPU en ajoutant plus de cœurs et en améliorant les horloges. Intel affirme que l'Arc iGPU offrira deux fois les performances du Xe-LPG utilisé dans les séries Raptor et Alder Lake. Avec une configuration complète de 8 Xe-Cores, l'Arc iGPU rivalise avec les performances du plus petit GPU discret ACM-G11.

Non seulement Intel s'est concentré sur les avancées du GPU, mais il a également apporté des améliorations notables aux fonctionnalités du processeur. Le Core Ultra 165H, en particulier, offre une augmentation de plus de 8 % des performances par watt par rapport au Core i7-1370P et une augmentation de 11 % par rapport au Ryzen 7840U, tout en fonctionnant à des niveaux de puissance similaires.

Au cours de l'événement, Intel a présenté des démonstrations en direct de deux ordinateurs portables équipés respectivement de matériel Intel et AMD. Le processeur Core Ultra 7 155H avec 16 cœurs et 22 threads a surpassé l'AMD Ryzen 7 Pro 7840U avec 8 cœurs et 16 threads dans Cinebench 2024, marquant un impressionnant 922 points.

En termes de performances de jeu, les graphiques Arc d'Intel ont obtenu des résultats nettement supérieurs à ceux de la solution AMD dans 3DMark Time Spy. Et selon la présentation d'Intel, l'iGPU Core Ultra 7 165H Arc offre une amélioration moyenne des performances de 10 % par rapport à la carte graphique Ryzen 7 7840U RDNA3 à 28 W.

Bien que cet événement ait fourni des informations fascinantes, plus de détails sur la série Core Ultra 100 seront dévoilés lors de l'événement de lancement officiel plus tard dans la journée. Les passionnés de technologie peuvent s’attendre à des annonces encore plus intéressantes de la part d’Intel.