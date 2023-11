Caméras Insta360 Ace : une nouvelle génération de caméras d'action

Insta360 a récemment lancé sa dernière gamme de caméras d'action, la série Ace, offrant de nouvelles fonctionnalités intéressantes pour les vloggers et les passionnés d'aventure. Ces caméras, inspirées de la populaire série GoPro Hero, sont livrées avec un écran rabattable unique qui facilite plus que jamais le cadrage des photos et l'enregistrement de vlogs. La série Ace est disponible en deux modèles : l'appareil photo Ace standard à partir de 379.99 $ et la version phare Ace Pro pour 449.99 $, équipée d'optiques Leica et de performances exceptionnelles en faible luminosité.

La caméra Ace standard dispose d'un capteur d'image de 1/2 pouce, lui permettant d'enregistrer en 6K de haute qualité à 30 images par seconde. Les deux modèles peuvent filmer d’incroyables séquences 4K à une vitesse élevée de 120 images par seconde et capturer de superbes photos de 48 MP. Grâce aux nouvelles puces IA de cinq nanomètres des caméras Ace, des fonctionnalités telles que PureVideo améliorent les performances en basse lumière en débruitant les images en temps réel, ce qui donne des vidéos claires et nettes.

Ce qui distingue les caméras Ace, c'est leur écran rabattable innovant. Contrairement aux petits écrans avant des autres caméras d'action, la série Ace présente un grand écran tactile arrière de 2.4 pouces qui peut être relevé pour une meilleure visibilité pendant l'enregistrement. Cette fonctionnalité permet non seulement un cadrage précis, mais réagit également aux gestes de la main, permettant un enregistrement mains libres et la rendant parfaite pour capturer des performances de danse TikTok.

De plus, les caméras Ace offrent une gamme de fonctionnalités pratiques pour améliorer l'expérience utilisateur. Les utilisateurs peuvent mettre en pause les enregistrements vidéo sans interrompre le clip, annuler les enregistrements actifs en appuyant simplement sur un bouton et changer de format d'image après l'enregistrement pour plus de flexibilité dans le montage vidéo. La fonction d'assistant de mise en évidence de l'IA permet de gagner du temps en identifiant et en découpant automatiquement les plans d'action à partir d'enregistrements vidéo volumineux, et la fonction AI Warp génère des effets personnalisés basés sur des invites.

Les options de connectivité des caméras Ace sont tout aussi impressionnantes. Ils peuvent se connecter de manière transparente aux montres Apple et aux appareils Garmin, permettant ainsi la superposition de données GPS telles que l'altitude et la vitesse sur des enregistrements vidéo. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les amateurs de plein air qui souhaitent documenter leurs aventures avec des données précises et contrôler la caméra depuis leur poignet.

Avec une conception étanche, les caméras Ace sont parfaites pour capturer des moments sous-marins, avec la possibilité de plonger jusqu'à 33 pieds sans aucun accessoire supplémentaire. Pour des activités sous-marines plus extrêmes, un accessoire Dive Case permet aux utilisateurs de plonger jusqu'à 196 pieds. Les batteries internes des caméras offrent une durée d'enregistrement de 100 minutes en 4K30 avec Active HDR et peuvent être chargées rapidement à 80 % en seulement 22 minutes avec un chargeur Power Delivery.

Insta360 est connu pour ses caméras innovantes à 360 degrés comme la X3 et la One RS. Cependant, avec la série Ace, la société prend une nouvelle direction en concevant des caméras d'action plus conviviales et plus polyvalentes qui s'adressent à un public plus large.

QFP

1. Quelle est la fourchette de prix des caméras Insta360 Ace ?

Les caméras Insta360 Ace sont au prix de 379.99 $ pour le modèle standard et de 449.99 $ pour la version Ace Pro.

2. Les caméras Ace peuvent-elles enregistrer des vidéos haute résolution ?

Oui, la caméra Ace standard et la version Ace Pro peuvent filmer des vidéos 4K. La caméra Ace prend en charge une résolution jusqu'à 6K à 30 images par seconde, tandis que l'Ace Pro peut aller jusqu'à 8K à 24 images par seconde.

3. Quelles sont les caractéristiques remarquables des caméras Ace ?

Les fonctionnalités remarquables des caméras Ace incluent l'écran rabattable pour un vlogging facile, des améliorations vidéo basées sur l'IA, des commandes gestuelles manuelles et une connectivité avec les montres Apple et les appareils Garmin pour les superpositions de données GPS.

4. Les caméras Ace sont-elles étanches ?

Oui, les caméras Ace ont une conception étanche qui leur permet d'être immergées jusqu'à 33 pieds sous l'eau. Avec un accessoire Dive Case, ils peuvent résister à des profondeurs allant jusqu’à 196 pieds.

5. Où puis-je acheter les caméras Insta360 Ace ?

Les caméras Insta360 Ace sont disponibles à l'achat sur le site officiel d'Insta360 (insta360.com) et sur Amazon.