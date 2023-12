Infinix Smart 8 Prêt à être Lancé en Inde avec des Fonctionnalités Passionnantes

Infinix s’apprête à lancer son smartphone très attendu, l’Infinix Smart 8, en Inde. Après sa récente présentation au Nigeria, la société a teasé certaines fonctionnalités clés et options de couleur de la version indienne. Bien que la date de lancement exacte soit encore inconnue, Infinix a confirmé que la version indienne ressemblera étroitement à sa contrepartie mondiale en termes de spécifications.

On s’attend à ce que l’Infinix Smart 8 soit doté d’un capteur principal de 50 mégapixels et d’un capteur secondaire assisté par l’IA, accompagné d’un module de lumière LED en anneau à l’arrière. Pour les amateurs de selfies, la caméra frontale disposera d’un capteur de 8 mégapixels, soutenu par un flash LED. De plus, le téléphone sera équipé de la fonction Magic Ring, rappelant l’île dynamique d’Apple, permettant aux utilisateurs de recevoir des notifications et des alertes importantes facilement.

S’inspirant de sa version mondiale, la version indienne de l’Infinix Smart 8 devrait être dotée d’un écran HD+ de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et un niveau de luminosité maximale de 500 nits. Alimenté par un processeur octa-core Unisoc T606 et 4 Go de RAM, le téléphone offre 256 Go de mémoire interne, avec des options d’extension de 4 Go de RAM supplémentaires et de stockage externe via une carte microSD. Le dispositif fonctionnera sur XOS 13 basé sur Android 13.

Alimentant l’Infinix Smart 8 se trouve une énorme batterie de 5 000 mAh, prenant en charge la charge filaire de 10 W via un port USB Type-C. En termes de design, le téléphone présentera un panneau arrière tendance à texture en bois, disponible en noir, or et blanc.

L’introduction de l’Infinix Smart 8 HD en Inde plus tôt ce mois-ci démontre l’engagement de la marque à offrir aux consommateurs des choix variés. Avec le lancement imminent de l’Infinix Smart 8, les passionnés de smartphones indiens peuvent s’attendre à un appareil exceptionnel qui allie des spécifications impressionnantes et une esthétique élégante.

Foire aux Questions (FAQ)

Q: Quand l’Infinix Smart 8 sera-t-il lancé en Inde?

R: Bien qu’une date de lancement exacte n’ait pas encore été révélée, Infinix a confirmé que le smartphone sera bientôt disponible en Inde.

Q: Quelles sont les principales fonctionnalités de l’Infinix Smart 8?

R: On s’attend à ce que l’Infinix Smart 8 dispose d’un capteur principal de 50 mégapixels, d’un capteur secondaire assisté par l’IA, de la fonction Magic Ring et d’une batterie de 5 000 mAh.

Q: Quelles options de couleur seront disponibles pour l’Infinix Smart 8 en Inde?

R: Le smartphone sera disponible en noir, or et blanc.

