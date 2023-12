Nouvel Infinix Hot 40i : un téléphone économique avec connectivité NFC

L'Infinix Hot 40i, un smartphone économique, a été lancé en Arabie Saoudite. Cette dernière offre d'Infinix est dotée d'une connectivité NFC et est disponible en deux variantes de stockage. Bien que le site officiel n'ait pas encore répertorié le téléphone, il est déjà en vente sur des plateformes de commerce électronique populaires comme Amazon et Noon.

L'Infinix Hot 40i est alimenté par un SoC MediaTek Helio G88, accompagné de jusqu'à 16 Go de RAM. Cette combinaison garantit des performances fluides et un multitâche efficace. En ce qui concerne le département appareil photo, le téléphone arbore une configuration double caméra de 50 mégapixels à l’arrière et une caméra frontale de 32 mégapixels pour capturer de superbes selfies.

En termes de prix et de disponibilité, l'Infinix Hot 40i est proposé en deux variantes : 4 Go de RAM + 128 Go de stockage et 8 Go de RAM + 256 Go de stockage, au prix de SAR 375 (environ Rs. 8,300 465) et SAR 10,300 (environ Rs. XNUMX XNUMX) respectivement. Il est disponible en quatre options de couleurs attrayantes : Horizon Gold, Palm Blue, Starfall Green et Starlit Black.

L'Infinix Hot 40i dispose d'un écran HD+ de 6.56 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, offrant des visuels fluides et une expérience visuelle immersive. Il fonctionne sur le dernier Android 13 prêt à l’emploi, offrant une interface utilisateur moderne et personnalisable.

Pour vous accompagner toute la journée, le Hot 40i est équipé d'une batterie de 5,000 18 mAh prenant en charge une charge filaire de XNUMX W. De plus, pour plus de sécurité, le téléphone comprend un capteur d'empreintes digitales latéral placé sur le bouton d'alimentation.

Avec l'inclusion de la connectivité NFC, l'Infinix Hot 40i permet aux utilisateurs de profiter de fonctionnalités telles que les paiements sans contact via des applications de paiement populaires telles que Google Pay et Apple Pay. NFC permet le transfert de données sans contact à courte portée, ce qui en fait une fonctionnalité pratique pour une utilisation quotidienne.

