Le nouveau jeu indien Battle Royale « Indus » s'associe à Fortnite pour présenter l'indo-futurisme

Indus, un jeu de bataille royale local développé par SuperGaming, a fait une annonce passionnante lors de la India Game Developer Conference (IGDC) 2023. Le jeu est sur le point de pénétrer sur la plate-forme de jeu populaire Fortnite, offrant aux joueurs une expérience croisée unique. En seulement 27 jours, une équipe de deux femmes chez SuperGaming a utilisé Unreal Editor for Fortnite (UEFN) d'Epic Games pour créer cette collaboration révolutionnaire.

L'expérience Indus au sein de Fortnite sera disponible sur PC et macOS, permettant aux joueurs de s'immerger dans le gameplay, les cartes, les modes et bien plus encore. L'idée derrière cette collaboration est de donner aux joueurs l'opportunité d'explorer l'Indo-Futurisme, un genre émergent qui mélange des éléments futuristes avec la culture indienne, au sein de leur jeu préféré.

Alors que la version mobile d'Indus se prépare pour une version bêta fermée au cours de la prochaine saison des fêtes, les joueurs de Fortnite peuvent s'attendre à découvrir Indus en mode Créateur Fortnite. Ce mode introduira une condition de victoire unique axée sur le Cosmium, une ressource distinctive du jeu. Les joueurs auront la chance de remporter la victoire en capturant cet atout précieux.

Le PDG et co-fondateur de SuperGaming, Roby John, a exprimé son enthousiasme à l'idée de présenter la culture et le talent de l'Inde sur la scène mondiale. Alors que Fortnite compte environ 220 millions de joueurs mensuels dans le monde, le partenariat présente une fantastique opportunité de présenter l'Indus et l'Indo-Futurisme à un large public.

Grâce à cette collaboration, les joueurs pourront donner leur avis sur divers aspects du jeu, influençant ainsi l'orientation du projet le plus ambitieux de SuperGaming à ce jour. Cette approche s'aligne sur l'engagement de SuperGaming à donner la priorité à sa communauté de joueurs, comme en témoigne le succès de titres précédents comme MaskGun et Silly Royale.

Le partenariat entre Indus et Fortnite représente une étape importante pour l'industrie indienne du jeu et met en évidence la reconnaissance croissante des développeurs indiens à l'échelle mondiale. Alors que le monde devient de plus en plus interconnecté grâce au jeu, des collaborations comme celle-ci ouvrent la voie à des récits et à une représentation culturelle diversifiés au sein de la communauté des joueurs.

Questions Fréquentes

1. Qu’est-ce que l’Indus ?

Indus est un jeu de bataille royale local développé par SuperGaming qui combine la culture indienne avec des éléments futuristes, créant un nouveau genre connu sous le nom d'Indo-Futurisme.

2. Comment Indus a-t-il collaboré avec Fortnite ?

Une équipe de deux femmes chez SuperGaming a utilisé Unreal Editor for Fortnite (UEFN) d'Epic Games pour créer le croisement entre Indus et Fortnite.

3. Comment les joueurs peuvent-ils découvrir Indus dans Fortnite ?

L'expérience Indus dans Fortnite sera disponible sur PC et macOS via le mode Fortnite Creator, permettant aux joueurs d'explorer le gameplay, les cartes, les modes et bien plus encore d'Indus.

4. Quelle est la condition de victoire dans Indus au sein de Fortnite ?

Indus introduit une condition de victoire unique axée sur la capture de la ressource du jeu appelée Cosmium. Les joueurs pourront remporter la victoire en obtenant cet atout précieux.

5. Comment cette collaboration profite-t-elle à SuperGaming ?

Ce partenariat offre à SuperGaming l'opportunité de présenter la culture et les talents indiens sur la scène mondiale, tout en permettant aux joueurs de donner leur avis et de façonner l'avenir du jeu.