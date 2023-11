Nouveaux départs chez Humble Games : une restructuration axée sur les développeurs indépendants

L'éditeur de jeux indépendants appartenant à Humble Bundle, Humble Games, a récemment subi un processus de restructuration qui a conduit à un certain nombre de licenciements. Bien que le nombre exact de suppressions d'emplois ne soit pas divulgué, l'entreprise a exprimé son engagement à continuer de travailler en étroite collaboration avec les développeurs malgré les changements.

La décision de restructuration est intervenue alors que Humble Games connaissait des tendances qui nécessitaient un réalignement stratégique pour assurer un succès à long terme. Cette décision n’est pas propre à l’entreprise, car diverses entreprises de différents secteurs ont dû s’adapter pour relever les défis de l’année écoulée.

Dans un communiqué, Humble Games a reconnu les difficultés rencontrées par les membres de l'équipe concernés et a souligné leurs précieuses contributions. La société a également exprimé son engagement inébranlable à collaborer à l’avenir avec des développeurs indépendants talentueux, partageant leurs expériences uniques avec des joueurs du monde entier.

Humble Games est connu pour publier une gamme diversifiée de titres sur les plateformes PC, consoles et mobiles. Certains projets notables incluent Supraland immersif de Supra Games, le RPG tactique de Curious Panda Games The Iron Oath et le très attendu Lost Skies développé par Bossa Studios. L'éditeur s'est également associé à des studios mobiles pour des sorties à succès telles que Slay the Spire de Mega Crit Games, acclamé par la critique, Forager de HopFrog et Crying Suns atmosphérique d'Alt Shift.

Alors que l'industrie a récemment connu plusieurs licenciements, notamment dans la division jeux d'Amazon, Ubisoft et Hyper Hippo, la restructuration de Humble Games représente une opportunité pour un nouveau départ. En se concentrant sur le développement de partenariats avec des développeurs indépendants talentueux, la société envisage un avenir rempli d'expériences de jeu innovantes et captivantes.

Q : Combien de licenciements y a-t-il eu chez Humble Games ?

R : Le nombre exact de suppressions d'emplois au cours du processus de restructuration chez Humble Games n'a pas été divulgué.

Q : Humble Games continuera-t-il à travailler avec les développeurs malgré les licenciements ?

R : Oui, Humble Games a exprimé son engagement à poursuivre ses collaborations avec des développeurs indépendants, garantissant que leurs expériences uniques atteignent les joueurs du monde entier.

Q : Pour quelles plateformes Humble Games publie-t-il des jeux ?

R : Humble Games publie des jeux sur PC, consoles et plates-formes mobiles, offrant une gamme variée d'expériences de jeu.