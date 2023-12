Nouvel article : les utilisateurs de téléphones mobiles Samsung sont invités à mettre à jour leur sécurité

Résumé : Les utilisateurs de téléphones mobiles Samsung ont été avertis des vulnérabilités à haut risque par l'équipe indienne d'intervention en cas d'urgence informatique (CERT-In). Ces vulnérabilités pourraient permettre aux attaquants de contourner les mesures de sécurité, d'accéder à des informations sensibles et d'exécuter du code arbitraire sur les systèmes ciblés. Les versions 11, 12, 13 et 14 de Samsung Mobile Android sont concernées, ce qui constitue une menace pour une large gamme d'appareils Samsung. Pour protéger leurs téléphones, il est conseillé aux utilisateurs d'appliquer des mises à jour de sécurité, de faire preuve de prudence lors de l'utilisation des appareils concernés, de maintenir les applications à jour, de faire attention lors de l'installation d'applications provenant de sources fiables et d'éviter de cliquer sur des liens provenant d'expéditeurs inconnus.

Les utilisateurs de téléphones mobiles Samsung doivent être conscients d'un avertissement émis par l'équipe indienne d'intervention en cas d'urgence informatique (CERT-In) concernant les vulnérabilités à haut risque. Ces vulnérabilités peuvent potentiellement contourner les mesures de sécurité, obtenir un accès non autorisé à des informations sensibles et exécuter du code arbitraire sur les systèmes ciblés. CERT-In a mis en évidence des problèmes de sécurité critiques affectant les versions 11, 12, 13 et 14 de Samsung Mobile Android, les classant comme à haut risque en raison de leur impact potentiel et de leur facilité d'exploitation.

Les vulnérabilités trouvées dans les produits Samsung sont variées et impactent diverses composantes de l'écosystème Samsung. Contrôle d'accès inapproprié dans les fonctionnalités de Knox, faille de dépassement d'entier dans le logiciel de reconnaissance faciale, problèmes d'autorisation avec l'application AR Emoji, gestion incorrecte des erreurs dans le logiciel de sécurité Knox, multiples vulnérabilités de corruption de mémoire dans divers composants du système, vérification incorrecte de la taille des données dans la bibliothèque softsimd, les entrées non validées de l'utilisateur dans l'application Smart Clip et le détournement de certaines interactions de l'application dans les contacts font partie des vulnérabilités identifiées.

L'exploitation réussie de ces vulnérabilités pourrait entraîner de graves conséquences, telles que le déclenchement d'un débordement de tas et d'un débordement de tampon basé sur la pile, l'accès au code PIN SIM de l'appareil, l'envoi de diffusions avec des privilèges élevés, la lecture des données sandbox d'AR Emoji, le contournement du verrouillage Knox Guard, l'accès à des fichiers arbitraires. , compromettant des informations sensibles, exécutant du code arbitraire et compromettant le système ciblé.

Pour atténuer les risques associés à ces vulnérabilités, il est fortement conseillé aux utilisateurs de téléphones mobiles Samsung de prendre plusieurs mesures. Les utilisateurs doivent appliquer rapidement les mises à jour de sécurité fournies par Samsung via les avis de sécurité officiels. Vérifier régulièrement les mises à jour et les installer garantira que les derniers correctifs de sécurité sont appliqués. Les utilisateurs doivent également faire preuve de prudence lorsqu'ils utilisent les appareils concernés, en particulier lorsqu'ils interagissent avec des sources non fiables ou des applications inconnues. De plus, garder toutes les applications à jour en vérifiant les mises à jour dans le Google Play Store et en installant uniquement des applications provenant de sources fiables peut aider à se protéger contre les vulnérabilités. Enfin, les utilisateurs doivent éviter de cliquer sur des liens contenus dans des e-mails ou des messages provenant d'expéditeurs inconnus pour éviter d'être victimes de sites Web de phishing conçus pour voler des informations personnelles.

En suivant ces directives, les utilisateurs de téléphones mobiles Samsung peuvent garantir la sécurité et la protection de leurs appareils, en les protégeant contre les menaces et vulnérabilités potentielles.