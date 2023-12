Nouvelles vulnérabilités découvertes dans les téléphones mobiles Samsung, les utilisateurs sont invités à agir

By

Un récent avis de sécurité du Computer Emergency Response Team of India (CERT-In) du gouvernement indien avertit les utilisateurs de téléphones mobiles Samsung des vulnérabilités critiques qui ont été identifiées dans plusieurs versions de Samsung Mobile Android. Ces vulnérabilités, qualifiées de à haut risque et classées ÉLEVÉES en raison de leur impact potentiel, pourraient potentiellement permettre aux attaquants de contourner les mesures de sécurité, d'accéder à des informations sensibles et même d'exécuter du code malveillant sur les systèmes ciblés.

Les vulnérabilités identifiées par les chercheurs du CERT-In affectent diverses composantes de l'écosystème Samsung. Ils incluent des problèmes tels qu'un contrôle d'accès inapproprié dans les fonctionnalités de Knox, une faille de dépassement d'entier dans le logiciel de reconnaissance faciale, des problèmes d'autorisation avec l'application AR Emoji, une gestion incorrecte des erreurs dans le logiciel de sécurité Knox, des vulnérabilités de corruption de mémoire dans les composants du système, etc.

L’exploitation de ces vulnérabilités pourrait avoir de graves conséquences. Les attaquants pourraient potentiellement déclencher un débordement de tas et de tampon de pile, accéder à des informations sensibles, exécuter du code arbitraire et compromettre les systèmes ciblés. Cela met en danger une large gamme d’appareils Samsung, notamment la populaire série Galaxy S23, le Galaxy Flip 5 et le Galaxy Fold 5.

Pour atténuer les risques associés à ces vulnérabilités, CERT-In conseille aux utilisateurs de téléphones mobiles Samsung de prendre les mesures suivantes :

1. Appliquer les mises à jour de sécurité : les utilisateurs doivent installer rapidement les mises à jour de sécurité fournies par Samsung dans leur avis de sécurité officiel. Vérifiez régulièrement les mises à jour et installez-les pour vous assurer que les derniers correctifs de sécurité sont appliqués.

2. Faites preuve de prudence : jusqu'à ce que la mise à jour soit appliquée, les utilisateurs doivent être prudents lorsqu'ils utilisent les appareils concernés, en particulier lorsqu'ils interagissent avec des sources non fiables ou des applications inconnues.

3. Gardez les applications à jour : les applications obsolètes peuvent également contenir des vulnérabilités que les attaquants peuvent exploiter. Assurez-vous de garder toutes les applications à jour en recherchant les mises à jour sur le Google Play Store.

4. Installez des applications à partir de sources fiables : installez uniquement des applications provenant de sources fiables, telles que le Google Play Store. Évitez de télécharger des applications à partir de sites Web tiers, car elles pourraient être malveillantes.

5. Soyez prudent avec les liens : ne cliquez pas sur les liens contenus dans les e-mails ou les messages provenant d'expéditeurs inconnus, car ils pourraient conduire à des sites Web de phishing conçus pour voler des informations personnelles.

En suivant ces précautions, les utilisateurs de téléphones mobiles Samsung peuvent se protéger des risques potentiels et assurer la sécurité de leurs appareils et de leurs informations personnelles. Restez vigilant et donnez la priorité à la cybersécurité à l’ère numérique.