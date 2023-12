Les nouvelles vulnérabilités des téléphones mobiles Samsung constituent une grave menace pour la sécurité

Un récent avertissement émis par la Computer Emergency Response Team of India (CERT-In) a attiré l'attention sur une série de vulnérabilités de sécurité critiques dans les versions 11, 12, 13 et 14 de Samsung Mobile Android. Ces vulnérabilités constituent des menaces importantes, permettant aux attaquants potentiels pour contourner les mesures de sécurité, obtenir un accès non autorisé à des informations sensibles et exécuter du code malveillant.

Les chercheurs du CERT-In ont identifié de nombreuses vulnérabilités au sein de divers composants de l'écosystème Samsung. Ces vulnérabilités sont de nature diverse et pourraient avoir de graves conséquences si elles sont exploitées avec succès. Certains des risques incluent le déclenchement d'un débordement de tas et d'un débordement de tampon basé sur la pile, la compromission du code PIN SIM de l'appareil, l'obtention d'un accès privilégié aux capacités de diffusion, l'accès aux données du bac à sable d'AR Emoji, le contournement du verrouillage Knox Guard via la manipulation de l'heure du système, la récupération de fichiers arbitraires, la compromission d'informations sensibles. , et l'exécution de code arbitraire.

Les appareils à risque englobent une large gamme de produits Samsung, notamment la série Galaxy S23, le Galaxy Flip 5, le Galaxy Fold 5, etc. Pour se protéger contre ces vulnérabilités, les utilisateurs de téléphones mobiles Samsung sont fortement invités à prendre des mesures immédiates en suivant ces étapes :

Appliquer les mises à jour de sécurité : les utilisateurs doivent installer rapidement les mises à jour de sécurité fournies par Samsung via l'avis de sécurité officiel. Vérifier régulièrement les mises à jour et les appliquer garantit que les derniers correctifs de sécurité sont en place. Pour rechercher des mises à jour, accédez à Paramètres > Mise à jour du logiciel > Télécharger et installer.

Faites preuve de prudence : jusqu'à ce que la mise à jour soit appliquée, les utilisateurs doivent être prudents lorsqu'ils utilisent les appareils concernés, en particulier lorsqu'ils interagissent avec des sources non fiables ou des applications inconnues.

Gardez les applications à jour : les applications obsolètes peuvent contenir des vulnérabilités que les attaquants peuvent exploiter. Il est essentiel de maintenir toutes les applications à jour en visitant le Google Play Store et en vérifiant régulièrement les mises à jour.

Installer des applications à partir de sources fiables : les utilisateurs ne doivent installer que des applications provenant de sources fiables, telles que le Google Play Store. Le téléchargement d'applications à partir de sites Web tiers augmente le risque d'installation de logiciels malveillants.

Méfiez-vous des clics sur les liens : évitez de cliquer sur des liens dans des e-mails ou des messages provenant d'expéditeurs que vous ne reconnaissez pas. Ces liens pourraient mener à des sites Web de phishing conçus pour extraire des informations personnelles.

En suivant ces précautions et en mettant rapidement à jour leurs appareils, les utilisateurs de téléphones mobiles Samsung peuvent atténuer les risques de sécurité posés par ces vulnérabilités. Il est essentiel de donner la priorité à la sécurité des appareils afin de protéger les informations personnelles et de garantir une expérience utilisateur sécurisée.