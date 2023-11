Le match de cricket Inde contre Nouvelle-Zélande bat des records de streaming

By

Un match de cricket historique entre l'Inde et la Nouvelle-Zélande a battu tous les records précédents en matière de streaming vidéo à la demande. Plus de 47 millions de téléspectateurs ont regardé le match simultanément sur la plateforme Hotstar de Disney, ce qui en fait le plus grand nombre de téléspectateurs simultanés jamais enregistré.

Cette étape a dépassé le précédent record établi par Hotstar lui-même plus tôt ce mois-ci, lorsque 44 millions de téléspectateurs diffusaient du contenu simultanément. En termes de téléspectateurs simultanés, Hotstar détient désormais une avance significative sur son rival JioCinema, qui a culminé à 32 millions de téléspectateurs plus tôt cette année.

L’importance de cette réalisation pour Hotstar ne peut être sous-estimée. Alors que Disney continue de diffuser gratuitement les matchs de cricket de la Coupe du monde ICC pour les téléspectateurs mobiles indiens, la société est également aux prises avec la perte d'abonnés numériques en Inde et évalue l'avenir de ses opérations locales.

Ces développements surviennent dans le cadre des efforts de Disney pour concurrencer Viacom18, soutenu par le magnat des affaires Mukesh Ambani. Le marché indien, avec sa population massive, recèle un grand potentiel pour Disney, malgré les défis auxquels il est confronté pour maintenir sa base d'abonnés numériques.

Le PDG de Disney, Bob Iger, a exprimé le désir de l'entreprise de rester sur le marché indien, indiquant qu'elle explorait activement ses options. Malgré la perte de plus de 23 millions d'abonnés au cours de l'année écoulée, Hotstar reste un acteur clé de l'industrie indienne du streaming.

Alors que les plateformes de streaming se battent pour la domination sur ce marché en croissance rapide, le match de cricket Inde contre Nouvelle-Zélande a sans aucun doute démontré la puissance et la portée du streaming vidéo à la demande. Cela a non seulement battu des records, mais a également souligné la popularité croissante de la consommation de contenu en ligne parmi les téléspectateurs indiens.

QFP

Quel est le match de cricket record entre l'Inde et la Nouvelle-Zélande ?

Le match de cricket record entre l'Inde et la Nouvelle-Zélande fait référence à un match à élimination directe crucial qui a attiré plus de 47 millions de téléspectateurs simultanés sur la plateforme Hotstar de Disney, battant ainsi le précédent record de streaming.

Comment l'audience de Hotstar s'est-elle comparée à celle de son rival, JioCinema ?

L'audience de Hotstar a largement dépassé celle de son rival JioCinema, qui a culminé à 32 millions de téléspectateurs plus tôt cette année. Cette réalisation consolide la position de Hotstar en tant que plateforme leader de streaming vidéo à la demande en Inde.

À quels défis Disney est-il confronté dans l'industrie du streaming en Inde ?

Disney fait face à la perte d'abonnés numériques en Inde et évalue l'avenir de ses opérations locales. Malgré ces défis, le PDG de Disney a exprimé son engagement à rester en Inde et à explorer les opportunités sur ce marché lucratif.