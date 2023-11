Nouvelles connaissances sur la calotte glaciaire de l’Antarctique occidental : comprendre la menace de fonte

By

Des recherches récentes ont mis en lumière la fonte inévitable de la calotte glaciaire de l’Antarctique occidental en raison du réchauffement de l’océan Austral, quelles que soient les émissions futures de dioxyde de carbone. Avec le potentiel d’élever le niveau de la mer de 5 mètres si elle fondait complètement, il est crucial de comprendre l’ampleur et la vitesse de cette élévation imminente du niveau de la mer. Dans le cadre d'un projet international pionnier connu sous le nom de SWAIS2C, les scientifiques explorent les sédiments sous la glace pour obtenir des informations précieuses sur la région.

L’une des questions clés auxquelles les chercheurs cherchent à répondre est de savoir quand et dans quelles conditions climatiques les grandes plates-formes de glace flottantes entourant la calotte glaciaire se désintégreront. Ces plates-formes de glace servent de stabilisateurs essentiels, empêchant l’effondrement de la glace intérieure. Pour découvrir des réponses, les scientifiques examineront les sédiments déposés au cours des périodes passées de climat plus chaud, qui fournissent des données environnementales précieuses qui étaient auparavant inaccessibles.

Richard Levy, co-scientifique en chef de SWAIS2C, souligne les connaissances limitées sur les terres situées sous la calotte glaciaire de l'Antarctique occidental par rapport aux roches et à la composition de la lune. Actuellement, seuls 13 échantillons géologiques ont été obtenus sous la glace de l’Antarctique occidental. En combinant ces échantillons avec des modèles numériques de la calotte glaciaire, des océans environnants et de la terre sous-jacente, les chercheurs visent à comprendre les mécanismes et seuils sous-jacents qui conduisent à l’effondrement ou à la stabilité de la glace.

Les opérations sur le terrain devraient commencer en novembre 2023, avec une équipe de foreurs, d'ingénieurs et de chercheurs s'aventurant sur la marge sud-est de la plateforme de glace de Ross. À l’aide d’une foreuse à eau chaude construite sur mesure, ils plongeront à 200 mètres sous le fond marin pour récupérer des archives géologiques reflétant les conditions environnementales passées. Le projet implique la collaboration de plus de 120 personnes provenant de plus de 35 organisations de recherche internationales.

Cet effort ambitieux rassemble des scientifiques de divers pays, dont la Nouvelle-Zélande, les États-Unis, l'Allemagne, l'Australie, l'Italie, le Japon, l'Espagne, la République de Corée, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. L'équipe comprend des experts en glaciologie, en sédiments océaniques et en géochimie qui contribueront à la compréhension globale de la calotte glaciaire de l'Antarctique occidental.

FAQ:

Q : Qu’est-ce que SWAIS2C ?

R : SWAIS2C signifie Sensibilité de la calotte glaciaire de l'Antarctique occidental à 2 degrés Celsius de réchauffement. Il s'agit d'un projet international visant à étudier l'impact du réchauffement sur la calotte glaciaire.

Q : Dans quelle mesure la calotte glaciaire de l’Antarctique occidental peut-elle élever le niveau de la mer si elle fond complètement ?

R : La calotte glaciaire de l’Antarctique occidental a le potentiel de faire monter le niveau de la mer de 5 mètres si elle fond entièrement.

Q : Quel est le rôle des plateformes de glace dans la stabilisation de la calotte glaciaire de l’Antarctique occidental ?

R : Les plates-formes de glace agissent comme des contreforts, assurant la stabilité et empêchant l'effondrement de la glace intérieure.