La libération d’énergie colossale d’une galaxie lointaine pourrait avoir déclenché la naissance de la Terre et du système solaire

Il y a des millions d’années, dans une galaxie lointaine, un événement remarquable s’est produit : une immense libération d’énergie qui allait finalement façonner le destin de notre planète, la Terre. Ce phénomène impressionnant, dont on estime qu'il s'est produit il y a environ huit milliards d'années, serait le catalyseur de la création du Soleil, de la Terre et de l'ensemble du système solaire, qui ont vu le jour environ 4.5 milliards d'années plus tard.

Bien que les origines de notre existence puissent sembler très éloignées de cet événement cosmique lointain, le lien réside dans la propagation d’une puissante impulsion d’énergie radio. Les restes vieillissants de cette impulsion d’énergie, qui ne dure qu’une milliseconde, ont été détectés par le radiotélescope australien Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP). ASKAP, un prototype du Square Kilometer Array (SKA) – qui vise à devenir le plus grand radiotélescope du monde – favorise des recherches révolutionnaires en collaboration avec des pays comme l'Australie et le Canada.

Ces impulsions insaisissables et éphémères, désormais connues sous le nom de « sursauts radio rapides », sont observées et étudiées depuis plusieurs années. En utilisant des radiotélescopes comme ASKAP et le radiotélescope CHIME dans l’hémisphère Nord, les astronomes ont fait des progrès significatifs dans leur compréhension de ces phénomènes extraordinaires.

Cette dernière découverte est d'autant plus exceptionnelle que ce sursaut radio rapide est le plus intense et le plus éloigné observé à ce jour. Sa détection étonnante après avoir parcouru une distance inimaginable de huit milliards d’années-lumière témoigne de la force inimaginable de l’émission originale. Pour parcourir une distance aussi immense tout en conservant sa détectabilité, la source de cette impulsion radio doit avoir émis une explosion d’énergie incroyablement puissante.

Les caractéristiques de ce sursaut radio ont amené les scientifiques à penser que l'origine la plus plausible était un magnétar. Ces étoiles à neutrons exceptionnellement compactes possèdent des champs magnétiques extrêmement puissants capables de produire des libérations d’énergie à une échelle inconcevable. À mesure que ces magnétars tournent, leurs champs magnétiques deviennent de plus en plus stressés et s'enroulent, stockant de vastes sommes d'énergie, avant d'atteindre finalement un point de rupture. Semblables à une bande élastique trop tendue, les champs magnétiques déformés se cassent, générant des impulsions d’énergie d’une intensité étonnante qui peuvent être détectées à des milliards d’années-lumière.

Ce lien extraordinaire entre un événement survenu il y a huit milliards d’années et la naissance de notre planète offre une perspective remarquable sur l’interconnectivité de l’univers. C’est un rappel poignant que nous faisons partie d’une grande tapisserie cosmique façonnée par des forces et des événements bien plus extraordinaires que ce que nous pouvons comprendre.

FAQ:

Q : Qu’est-ce qu’un sursaut radio rapide ?

R : Les sursauts radio rapides sont des sursauts d’énergie radio puissants et de courte durée détectés à partir de sources lointaines dans l’univers.

Q : Qu’est-ce que le radiotélescope ASKAP ?

R : L'Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) est un prototype de radiotélescope qui fait partie d'un effort international visant à construire le Square Kilometer Array (SKA), le plus grand radiotélescope au monde.

Q : Qu'est-ce qu'un magnétar ?

R : Un magnétar est un type d’étoile à neutrons dotée de champs magnétiques extrêmement puissants, capables de générer d’immenses libérations d’énergie.

Q : Comment les magnétars produisent-ils des libérations d’énergie ?

R : Les magnétars stockent d’énormes quantités d’énergie dans leurs champs magnétiques fortement sollicités et déformés. Finalement, ces champs magnétiques se brisent, libérant d’intenses impulsions d’énergie détectables à d’immenses distances.

Q : Quel est le lien entre la découverte de ce sursaut radio rapide et la création de la Terre ?

R : On pense que la libération colossale d’énergie d’une galaxie lointaine il y a environ huit milliards d’années a joué un rôle dans la formation éventuelle de la Terre, du Soleil et de l’ensemble du système solaire des milliards d’années plus tard.