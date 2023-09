Les impacts positifs de la gentillesse sur le cerveau

By

La gentillesse est une vertu qui a de nombreux effets positifs sur le cerveau. Non seulement cela profite aux autres, mais cela profite également à nous-mêmes. Lorsque nous faisons preuve de gentillesse, de compassion, de douceur et d’empathie envers les autres et envers nous-mêmes, nous vivons un changement dans notre perspective de la vie.

Il a été scientifiquement prouvé que les actes de gentillesse ont un impact positif sur notre humeur et notre bien-être général. Lorsque nous sommes gentils avec les autres, cela stimule divers systèmes neurologiques de notre cerveau. Cette stimulation active certaines parties du système de récompense du cerveau, nous donnant le sentiment de recevoir quelque chose en retour. C'est une expérience mutuellement bénéfique.

L’une des façons dont la gentillesse affecte notre cerveau est la libération d’ocytocine. Cette hormone est chargée d’améliorer notre humeur et de nous faire sentir plus connectés à la vie. En étant gentil, nous améliorons non seulement le bien-être des autres, mais aussi notre propre bonheur.

La dopamine, un autre neurotransmetteur, est libérée lorsque nous accomplissons des actes de gentillesse. Cela nous donne un sentiment de récompense et de bonheur en faisant du bien aux autres. C'est un cycle de renforcement positif qui nous encourage à continuer à être gentils.

Lorsque la sérotonine est libérée grâce à des actes de gentillesse, elle contribue à un sentiment d’accomplissement. Cela améliore notre estime de soi et notre confiance en soi. La gentillesse nous aide à reconnaître que nous avons fait quelque chose de gentil et d’impactant.

Les actes de gentillesse ont également un effet physiologique sur notre corps. En réduisant les niveaux de cortisol, une hormone du stress, la gentillesse aide à atténuer les symptômes du stress. Il favorise une sensation de calme et de bien-être.

Enfin, les actes de gentillesse libèrent des endorphines, qui sont des analgésiques naturels. En faisant preuve de gentillesse, nous aidons non seulement les autres à se sentir mieux, mais nous soulageons également notre propre douleur physique.

En conclusion, pratiquer la bienveillance a de nombreux impacts positifs sur le cerveau. Qu'il s'agisse d'améliorer notre humeur, de réduire le stress, d'améliorer l'estime de soi et de promouvoir le bien-être, les actes de gentillesse profitent à la fois à celui qui donne et à celui qui reçoit. C'est un moyen simple mais puissant de faire une différence positive dans le monde.

Sources:

– (Article source)

– Thérapeute Hélène Marie