Le rêve d'un passionné de montagnes russes devient réalité à Disneyland Resort

Ross, 11 ans, grand fan de montagnes russes et récipiendaire de Make-A-Wish, a récemment réalisé son rêve à Disneyland Resort. En collaboration avec Make-A-Wish, Disney Imagineers a conçu une expérience unique en son genre pour Ross et sa famille. La journée a commencé par une visite exclusive du campus Imagineering, où Ross a eu l'occasion d'assister à la magie des coulisses de la conception des montagnes russes.

Disney et Make-A-Wish entretiennent un partenariat de longue date, exauçant plus de 150,000 XNUMX vœux. Bella, récipiendaire d'un vœu de l'année dernière, a également eu la chance de rencontrer un Imagineer. La visite de Walt Disney Imagineering est un privilège rare réservé à quelques privilégiés, et Ross a eu la chance d'entrer dans le lieu où Walt Disney lui-même envisageait un centre de science et de créativité.

Les Imagineers, dont le chef décorateur Ric Turner, ont relevé le défi de planifier un voyage « pratiquement parfait » pour Ross. La directrice créative Tracey Noce a exprimé son admiration pour les connaissances et la passion de Ross pour les montagnes russes, déclarant qu'il en savait peut-être même plus qu'elle.

Au cours de la visite du campus, Ross a exploré tous les aspects de la construction de montagnes russes, depuis les idées de ciel bleu jusqu'à l'expérience exaltante de les monter. Mark Mesko, directeur du studio d'ingénierie des manèges, a souligné la façon dont ils ont présenté les simulations et a révélé le processus de conception méticuleux à Ross.

Les montagnes russes préférées de Ross, l'Incredicoaster du parc Disney California Adventure, sont devenues le point culminant de sa visite. Bien qu'il ne soit jamais allé à Disneyland Resort, Ross avait un lien profond avec ces montagnes russes spécifiques. Tracey, la directrice créative de l'Incredicoaster et elle-même survivante du cancer, a accompagné Ross pendant le trajet, s'assurant qu'il vive une expérience insouciante et joyeuse.

Disney se sent privilégié d'être le plus grand exaucé de vœux pour Make-A-Wish, et avoir un enfant souhaitant une expérience Imagineering est rare et extraordinaire. Tracey a souligné la joie de faire partie du processus de création de souvenirs et d'être témoin du bonheur sur le visage de quelqu'un.

Notre sincère gratitude s'étend à Ric Turner, Mark Mesko, Tracey Noce, Steve Roach et à tous les Imagineers impliqués, car ils ont non seulement exaucé le souhait de Ross, mais ont également inspiré une nouvelle génération de rêveurs qui continueront à perpétuer la magie.