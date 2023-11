Le souhait unique d'un professeur à la retraite : envoyer son ADN sur la Lune pour le clonage

Un professeur de physique à la retraite du Midwest a un dernier souhait extraordinaire qui est hors du commun. Ken Ohm, 86 ans, de Bazaar, Kansas, prévoit que son ADN soit envoyé au pôle sud de la lune après sa mort. Sa motivation derrière ce souhait non conventionnel est la possibilité que son ADN puisse être utilisé pour le clonage à l'avenir, ce qui pourrait conduire à ce que sa réplique soit exposée dans un zoo intergalactique en tant que spécimen humain.

Même si cela peut ressembler à une scène tout droit sortie d’un film de science-fiction, Ohm croit fermement aux possibilités infinies que pourrait apporter sa contribution posthume. Tout en reconnaissant l’incertitude quant à la réalisation de son rêve, il trouve son inspiration dans l’idée que les générations futures pourraient regarder la lune et se rendre compte que son ADN y réside.

Pour réaliser son souhait unique, Ohm s'est tourné vers Celestis, une société spécialisée dans l'envoi de restes terrestres et de cendres lors de vols de fusées vers l'espace. Le coût d'un tel voyage sur la surface lunaire ou dans l'espace lointain commence à 13,000 10,000 dollars, ce qui peut sembler élevé comparé au coût moyen des funérailles à New York, qui est d'environ XNUMX XNUMX dollars. Cependant, pour Ohm et de nombreuses autres personnes, la possibilité d’avoir un enterrement spatial témoigne de leur amour pour le cosmos et de leur désir de faire des adieux sur un autre monde.

Ohm n’est pas seul à aspirer à un adieu céleste. Les astronautes, les civils et même les joueurs de baseball professionnels ont adopté l’idée d’un dernier voyage dans l’espace avec Celestis. La société, créée en 1994, a lancé avec succès 17 vols spatiaux « commémoratifs » et se prépare pour sa prochaine mission lunaire la veille de Noël.

Même si l'ADN d'Ohm ne sera peut-être pas cloné par des astronautes de si tôt, son souhait extraordinaire nous met au défi de considérer les frontières inexplorées de la science et les possibilités qui se trouvent au-delà de notre royaume terrestre.

Foire aux Questions

Qu’est-ce que Célestis ?

Celestis est une entreprise spécialisée dans le lancement de restes terrestres et de cendres dans l'espace. Créé en 1994, il a facilité de nombreux vols spatiaux commémoratifs.

Combien coûte un enterrement lunaire ou spatial avec Celestis ?

Le coût d'un tel enterrement commence à 13,000 XNUMX $.

Quelqu'un d'autre a-t-il exprimé son intérêt pour un enterrement spatial ?

Oui, des astronautes, des civils et des joueurs de baseball professionnels ont également exprimé leur désir d’un adieu céleste avec Celestis.

Existe-t-il une base scientifique pour cloner l’ADN de la Lune ?

Même si le concept de clonage de l’ADN de la Lune reste spéculatif, le rêve de progrès scientifiques dans ce domaine continue de captiver l’imagination de certains individus.