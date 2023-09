Le kit de réplique Xbox 360 de Mega vous ramène aux jours de gloire

Mega a dévoilé un kit de réplique Xbox 360 à construire soi-même qui vise à capturer la nostalgie de la meilleure console de Microsoft. Le kit comprend 1,342 3 pièces qui s'assemblent pour former une réplique à l'échelle 4: 360 de la console Xbox 3 blanche. Il comprend également une manette sans fil blanche et une réplique du jeu emblématique Halo XNUMX.

Bien qu'elle ne soit pas une console fonctionnelle, Mega a inclus des détails impressionnants dans le kit. La réplique est dotée de lampes de travail et d'un faux disque dur amovible, qui rappelle l'époque où Microsoft facturait 100 $ pour seulement 20 Go de stockage. De plus, un lecteur de disque ajoute à l'authenticité de la réplique. Il est intéressant de noter que Mega affirme que l'insertion du disque Halo 3 inclus « activera la carte mère », bien que les détails de cette fonctionnalité restent flous.

Mega a conçu ce kit pour les 18 ans et plus, offrant une expérience de construction enrichissante et stimulante. Le kit de répliques Xbox 360 est actuellement disponible en précommande via Target, au prix de 149.99 $. Son lancement est prévu pour le 8 octobre, offrant aux fans de la Xbox 360 un voyage dans le passé.

Dans l'ensemble, le kit de réplique Xbox 360 de Mega est un projet amusant pour ceux qui ont une affinité particulière pour la console emblématique de Microsoft. Avec son souci du détail et son attrait nostalgique, il promet de recréer la magie du jour du lancement de Halo 3 et la joie de jouer sur la Xbox 360 originale.

