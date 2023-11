L’équipe féminine de basket-ball de United Township est prête pour une saison mémorable

L’équipe féminine de basket-ball de United Township se prépare pour une saison passionnante et mémorable alors qu’elle se prépare à entrer sur le terrain pour le premier match de la saison 2023-24. Dirigés par l'entraîneur Chase Pavelonis, les Panthers sont déterminés à s'appuyer sur le succès de l'année dernière et à avoir un impact encore plus grand sur le terrain.

Avec un carnet rempli de détails sur leur amélioration quotidienne par rapport à la saison précédente, Pavelonis et son équipe ont analysé chaque victoire, défaite et match serré afin d'apprendre et de grandir de leurs expériences. Les Panthers ont terminé la saison dernière avec un titre régional, leur premier depuis 2000-2001, et leur septième dans l'histoire de l'école.

L'équipe ramènera neuf seniors, dont Lorena Awou, une centre remarquable de 6 pieds 5 pouces qui a récolté en moyenne 11.4 points et 11.1 rebonds par match la saison dernière. Awou, qui s'est engagé dans l'État de Caroline du Nord, a fait preuve d'une croissance et d'un leadership considérables sur et en dehors du terrain. Ses coéquipières et entraîneurs ont loué son dévouement et ses progrès au fil des ans.

Les Panthers ont la chance d'avoir une équipe aussi senior, avec des joueurs comme Kaylani Phiathep, Kaylie Pena, Ka'Maria Perkins, Cassie Bohnert, Stella Gonzalez et Atty Taylor apportant une expérience et un temps de jeu précieux au niveau universitaire. Pavelonis souligne l'importance du travail d'équipe, de la compétitivité et de l'engagement de tous les joueurs, quelle que soit leur classe.

Alors que l’équipe se prépare pour la saison à venir, les joueurs ne sont pas les seuls à se sentir excités. L'entraîneur Pavelonis estime qu'il existe une forte rotation composée de joueurs expérimentés, mais il reconnaît également le potentiel des jeunes joueurs à se tailler une place dans l'équipe. Il encourage tous les joueurs à s’entraîner dur, à être de bons coéquipiers et à exceller sur le terrain et en classe.

Avec une base solide de talent, d’expérience et d’engagement, l’équipe féminine de basket-ball de United Township est prête à réussir cette saison. Les joueurs sont motivés non seulement pour gagner des matchs, mais aussi pour laisser un héritage durable au programme. Alors que les Panthers entrent sur le terrain, ils constituent une force avec laquelle il faut compter et sont prêts à faire de cette saison un moment inoubliable.

