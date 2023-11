Nouvel article : Les United Township Panthers se préparent pour une saison prometteuse

L’équipe féminine de basket-ball de United Township se prépare pour une saison passionnante avec de grands espoirs et des joueuses expérimentées. Après un bilan impressionnant l'an dernier et leur premier titre régional depuis plus de deux décennies, les Panthers sont prêts à bâtir sur leur succès.

Dirigés par l'entraîneur-chef Chase Pavelonis, les Panthers réintègrent neuf seniors dans leur effectif, dont Lorena Awou, une centre remarquable de 6 pieds 5 pouces qui a récolté en moyenne 11.4 points et 11.1 rebonds par match la saison dernière. Le leadership et les compétences d'Awou ont joué un rôle déterminant dans la croissance de l'équipe, et son engagement envers la North Carolina State University témoigne de son talent et de son potentiel.

Pavelonis, impressionnée par la croissance et la maturité d'Awou, est impatiente de voir ce qu'elle peut accomplir cette saison et au-delà. Il croit qu’elle est non seulement une grande athlète, mais aussi une leader qui donne l’exemple à ses coéquipières.

Les coéquipières seniors des Panthers, Ciara Hull et Tia Lewis, apprécient également les progrès d'Awou et ses contributions à l'équipe. Ils soulignent comment elle s'est développée en tant que joueuse au fil des années et est devenue un élément crucial de leur succès.

United Township a la chance de disposer d'une solide liste de joueurs expérimentés, certains seniors ayant joué pour l'équipe universitaire pendant quatre ans. Pavelonis reconnaît qu'il s'agit d'un avantage chanceux et s'attend à ce que son équipe travaille ensemble, concoure férocement et fasse preuve d'engagement envers le programme.

L'entraîneur reconnaît également le potentiel de ses jeunes joueurs, affirmant que la rotation pourrait s'élargir à mesure que la saison avance. Il présente la junior Nanday Elehimer comme quelqu'un qui est en train de s'épanouir et qui pourrait avoir un impact significatif.

Alors que les Panthers se préparent pour leur premier match contre Dunlap, l'enthousiasme et l'anticipation parmi les joueurs et le personnel d'entraîneurs sont palpables. Ils ont tiré de précieuses leçons de chaque match et sont déterminés à continuer de progresser sur et en dehors du terrain.

Avec une équipe talentueuse, un leadership expérimenté et une soif de succès, les United Township Panthers sont prêts pour une saison mémorable pleine de réalisations et d’un excellent travail d’équipe.

