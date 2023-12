La police découvre des drogues illégales, des explosifs et des véhicules volés dans le nord-est de Philadelphie

Dans une tournure choquante des événements, la police répondant à des informations faisant état de coups de feu dans une maison du nord-est de Philadelphie est tombée sur une série de découvertes inquiétantes. Les enquêteurs ont révélé qu'en plus des drogues illégales et de plusieurs armes à feu, ils ont découvert des engins potentiellement explosifs et deux véhicules volés.

À leur arrivée sur les lieux, sur l'avenue Cottman, les agents des forces de l'ordre ont rapidement identifié le contrevenant à l'intérieur de la résidence qui avait en sa possession plusieurs armes à feu, dont des armes de poing, une possible carabine de type AR et un fusil de chasse. Il a été révélé plus tard que le délinquant était un criminel reconnu coupable, ce qui le mettait en violation de la loi interdisant aux criminels de posséder ou de posséder des armes à feu.

Découvrant plus que prévu initialement, les agents ont trouvé de grandes cruches remplies d'un produit chimique liquide, de stupéfiants et d'accessoires liés à la drogue dans la maison. Cela les a incités à appréhender l'individu et à obtenir un mandat de perquisition pour une enquête plus approfondie.

Lors de l'exécution du mandat de perquisition, une boîte en carton sur laquelle dépassaient plusieurs fusibles a été découverte, laissant craindre un engin potentiellement explosif. Par mesure de précaution, la brigade anti-bombes a été appelée et après examen, il a été constaté que neuf engins avaient été trouvés, dont huit contenaient une substance pulvérulente ressemblant à des poudres explosives connues. De plus, les pompiers ont été appelés pour intervenir sur de grands conteneurs remplis d'un liquide mystérieux, qui ont ensuite été jugés sûrs.

La propriété du résident de 35 ans a révélé encore plus d'objets illicites. En plus des armes à feu mentionnées précédemment, la police de Philadelphie a récupéré un fusil de type AR avec un numéro de série oblitéré, un revolver 357, un Taurus 9 mm, un gilet pare-balles de style militaire et une quantité importante de stupéfiants, notamment de la marijuana, du crystal meth, du crack. cocaïne, champignons, héroïne et pilules Xanax. En outre, les autorités ont découvert une machine à fabriquer de l'argent contrefaite, des bouteilles d'encre et une quantité encore indéterminée d'USC potentiellement contrefaits, qui ont tous été sécurisés pour une enquête plus approfondie par une agence fédérale.

Pour ajouter à la liste des infractions, une moto Yamaha volée et une Mercedes Benz volée ont été trouvées dans l'allée du suspect.

Lundi matin, l'individu restait anonyme et des accusations étaient en cours. Néanmoins, la police a assuré au public que tous les objets découverts dans la maison faisaient l'objet d'un examen approfondi dans le cadre d'une enquête en cours.

