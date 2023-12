Le pont Bob Michel s'apprête à rouvrir, promettant des déplacements plus rapides pour les résidents de la région de Peoria

Les résidents de la région de Peoria peuvent s'attendre à des temps de trajet plus courts puisque le pont Bob Michel devrait rouvrir dans les semaines à venir. Le secrétaire du Département des transports de l'Illinois (IDOT), Omer Osman, a annoncé que si le temps le permet, le pont sera à nouveau accessible.

Construit à l'origine en 1993, le pont Bob Michel constitue un lien de transport essentiel pour des milliers de navetteurs chaque jour. Cependant, au fil du temps, la circulation croissante a eu des conséquences néfastes sur la structure, nécessitant le remplacement et la réhabilitation du tablier.

"Nous avons reconnu le besoin urgent d'améliorer le pont Bob Michel pour accroître l'efficacité et assurer la sécurité des automobilistes", a déclaré le gouverneur JB Pritzker lors d'une visite à Peoria lundi. Le pont a été fermé à la circulation automobile en mars pour faciliter les rénovations indispensables.

Normalement, les projets de ponts IDOT prennent plusieurs années. Cependant, la construction du pont Bob Michel a progressé rapidement, Osman notant qu'elle est presque terminée après seulement neuf mois.

Les améliorations du pont comprennent l'ajout d'une voie de 14 pieds de large réservée aux cyclistes et aux piétons, améliorant ainsi la sécurité de la circulation non automobile. Une barrière en béton séparera la voie de la circulation automobile.

Ce projet fait partie d'une initiative plus vaste visant à reconstruire les ponts et les routes à travers l'État, ce qui en fait l'effort le plus vaste de ce type dans l'histoire de l'Illinois. Le coût total du projet est estimé à 25 millions de dollars, ce qui correspond au budget initial proposé en mars.

La représentante de l'État, Jehan Gordon-Booth, a exprimé son enthousiasme pour les améliorations du pont, soulignant leur potentiel pour stimuler les petites entreprises et le tourisme à Peoria. Elle a expliqué que cet investissement rassemblerait les gens, faciliterait la croissance et favoriserait une communauté prospère.

La réouverture du pont Bob Michel signifie un progrès et promet une expérience de transport plus fluide et plus sûre pour les familles de l'Illinois. Les navetteurs peuvent s'attendre à des temps de trajet plus rapides, à une accessibilité améliorée et à une connectivité améliorée dans la région de Peoria.

