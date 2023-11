Ideon Technologies collabore avec l'Université de Stanford pour révolutionner la chaîne d'approvisionnement en minéraux critiques

VANCOUVER, Colombie-Britannique, le 15 novembre 2023 – La société canadienne de renseignement souterrain Ideon Technologies a annoncé son partenariat avec le programme Mineral-X de l'Université de Stanford. Cette collaboration innovante vise à remodeler la chaîne d'approvisionnement en minéraux critiques en intégrant les géosciences, l'économie des ressources, la science des données et l'intelligence artificielle (IA) pour éclairer la prise de décision.

Ideon Technologies, pionnier de la tomographie muonique, travaillera en étroite collaboration avec des professeurs et des scientifiques de l'Université de Stanford pour mener des recherches collaboratives sur les avancées technologiques. L’accent sera mis sur l’optimisation du ciblage de l’exploration, l’amélioration de la caractérisation des ressources et la réduction du délai entre la découverte d’actifs minéraux critiques et la production. En utilisant une analyse de données avancée et une modélisation stochastique, Ideon vise à maximiser la connaissance du corps minéralisé, conduisant à des pratiques minières plus efficaces et durables.

Le partenariat entre Ideon Technologies et l'Université de Stanford aborde le problème urgent de l'incertitude géologique dans l'industrie minière. Traditionnellement, les sociétés minières s'appuient sur le forage pour gagner en visibilité sur le sous-sol, ce qui entraîne souvent des décisions à haut risque et coûteuses basées sur des informations limitées. En tirant parti de l'expertise des chercheurs renommés de Stanford, Ideon Technologies cherche à fournir aux sociétés minières des données complètes, leur permettant de prendre des décisions éclairées, de prolonger la durée de vie des mines et d'obtenir des résultats économiques convaincants.

« Nous sommes ravis de collaborer avec l'Université de Stanford pour relever les défis de la chaîne d'approvisionnement en minéraux critiques », déclare Gary Agnew, PDG et co-fondateur d'Ideon Technologies. « Ce partenariat permettra d'acquérir une meilleure connaissance des caractéristiques du corps minéralisé, de révolutionner la planification minière et d'améliorer l'efficacité tout au long de la chaîne de valeur minière. »

Le Dr Jef Caers, professeur de sciences de la Terre et des planètes à Stanford, assurera la liaison avec Ideon Technologies. Grâce à Mineral-X, la collaboration vise à accélérer la transition vers une énergie propre en accélérant le volume et la vitesse de l’approvisionnement en minéraux critiques. En développant des protocoles qui donnent la priorité à la durabilité et à la représentation communautaire, Stanford et Ideon Technologies envisagent un avenir qui défend la gestion de l'environnement.

La plate-forme exclusive d'intelligence souterraine d'Ideon Technologies intègre du matériel de détection de pointe, des systèmes d'imagerie, des technologies de fusion multiphysique et d'inversion avec l'intelligence artificielle. La solution complète offre une visibilité souterraine inégalée, générant des modèles 3D haute résolution qui aident à identifier et à surveiller les gisements minéraux en toute confiance.

Avec sa technologie révolutionnaire de tomographie muonique, Ideon Technologies se distingue en proposant la seule méthode d'imagerie souterraine en ligne droite disponible. En exploitant les rayons cosmiques de l’espace, cette source d’énergie passive et gratuite permet une localisation précise des anomalies à des profondeurs non prises en charge par d’autres méthodes géophysiques. La capture continue de données de tomographie muonique garantit de meilleurs résultats d’imagerie au fil du temps, améliorant ainsi la précision et la fiabilité des cartes de minéraux denses.

Ideon Technologies partagera les progrès réalisés sur ses livrables lors du symposium Mineral-X, prévu à l'Université de Stanford en juin 2024.

QFP

Quel est le but de la collaboration d'Ideon Technologies avec l'Université de Stanford ?

Le partenariat vise à révolutionner la chaîne d'approvisionnement en minéraux critiques en tirant parti des technologies avancées, notamment la science des données et l'intelligence artificielle, pour optimiser le ciblage de l'exploration et la caractérisation des ressources.

Comment cette collaboration profitera-t-elle à l’industrie minière ?

En fournissant aux sociétés minières des données complètes sur les caractéristiques du corps minéralisé, la collaboration permettra une prise de décision plus éclairée, prolongera la durée de vie de la mine et générera une plus grande efficacité tout au long de la chaîne de valeur minière.

Qu’est-ce que la tomographie muonique et quels sont ses avantages pour l’exploration minière ?

La tomographie muonique est une technologie d'imagerie souterraine qui utilise les rayons cosmiques provenant de l'espace. Il offre une visibilité souterraine inégalée, permettant une localisation précise des anomalies et la génération de cartes de densité 3D haute résolution. Cette technologie améliore la précision et la fiabilité de l'exploration minérale, réduisant ainsi les risques et l'impact environnemental.

Quel est le rôle du programme Mineral-X de Stanford dans cette collaboration ?

Le programme Mineral-X de l'Université de Stanford est un programme d'affiliation industrielle axé sur l'innovation technologique pour une chaîne d'approvisionnement en minéraux résiliente et la réalisation d'énergies propres et renouvelables. L'expertise et les ressources de Stanford aideront Ideon Technologies à développer des techniques et des protocoles géophysiques avancés qui défendent la durabilité et la représentation communautaire.