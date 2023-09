Apple présente de nouveaux niveaux de stockage iCloud+ : 6 To et 12 To

Apple a récemment surpris son public en annonçant deux nouveaux niveaux pour son abonnement au stockage cloud, iCloud+. Destinés principalement aux photographes et aux cinéastes qui ont besoin d'un espace de stockage suffisant pour leur contenu, ces nouveaux plans d'abonnement ne manqueront pas d'attirer l'attention. Le dévoilement a suscité un tonnerre d'applaudissements de la part de la foule, témoignant d'une forte demande pour une capacité de stockage accrue.

Dans la structure tarifaire actuelle, iCloud+ propose aux abonnés 50 Go pour 0.99 $ par mois, 200 Go pour 2.99 $ par mois et 2 To pour 9.99 $ par mois. Avec l'introduction des forfaits 6 To et 12 To, les utilisateurs peuvent désormais stocker des quantités de données nettement plus importantes. Même si le consommateur moyen n’a peut-être pas besoin d’un espace de stockage aussi vaste, les photographes et cinéastes professionnels utilisant les derniers modèles d’iPhone 15 dotés de capacités d’appareil photo améliorées trouveront ces plans extrêmement précieux.

Bien qu'Apple n'ait pas divulgué le prix exact des nouveaux niveaux de stockage, nous pouvons faire une estimation éclairée sur la base des tarifs existants. Il est probable que l'abonnement 6 To ne coûtera pas plus de 30 $ par mois, tandis que le niveau 12 To devrait osciller autour de 60 $ par mois. En comparaison, les forfaits de stockage de Google pour 5 To et 10 To de données sont respectivement au prix de 24.99 $ et 49.99 $ par mois, présentant des prix similaires.

En plus de la capacité de stockage accrue, les abonnés iCloud+ continueront de bénéficier des fonctionnalités de confidentialité existantes, notamment Masquer mon e-mail et Private Relay. Ces fonctionnalités visent à protéger les données des utilisateurs et à garantir une expérience de navigation sécurisée. Avec iCloud+ offrant à la fois un stockage étendu et une confidentialité améliorée, Apple continue d'offrir un service de stockage cloud complet et fiable à ses utilisateurs.

