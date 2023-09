La division Logiciels d'IBM exige que ses employés retournent au bureau au moins 3 jours par semaine

La division logiciels d'IBM a émis un mandat de retour au bureau, exigeant que les employés soient au bureau au moins trois jours par semaine. Contrairement aux mandats similaires mis en œuvre par d'autres géants de la technologie comme Amazon, Google, Meta et Zoom, l'exigence d'IBM s'appliquera aux employés du monde entier, et pas seulement à ceux des États-Unis.

La décision a été communiquée via un article de blog interne rédigé par Kareem Yusuf, vice-président principal de la gestion des produits, et Dinesh Nirmal, vice-président principal des produits. Le billet de blog indiquait que les employés situés dans un rayon de 50 km autour d'un bureau IBM seraient initialement concernés, tandis que ceux vivant plus loin en seraient exemptés pour le moment. Cependant, on ne sait toujours pas quand ces employés devront également retourner au bureau.

Le billet de blog soulignait l'importance de la collaboration en personne pour la culture et les objectifs commerciaux d'IBM. Actuellement, seul un employé d'IBM Software sur quatre travaille au bureau trois jours par semaine, mais la division vise à porter ce chiffre à trois sur quatre d'ici octobre.

La décision d'IBM d'imposer le retour au bureau intervient après que le PDG Arvind Krishna a annoncé son intention d'utiliser la technologie de l'IA pour remplacer environ 8,000 30 emplois. Cela inclut les rôles qui n'impliquent pas d'interaction client et les fonctions de back-office comme les ressources humaines. L'entreprise a l'intention d'automatiser environ XNUMX % de ces tâches au cours des cinq prochaines années.

Il n'est pas clair si le non-respect des nouvelles exigences de présence entraînera des mesures disciplinaires ou un licenciement, car IBM n'a pas fourni de précisions à ce sujet. La société n'a pas non plus précisé si d'autres divisions d'IBM mettraient en œuvre des mandats similaires.

Dans l'ensemble, le mandat de retour au bureau de la division logiciels d'IBM démontre un changement dans les modalités de travail alors que les entreprises cherchent à équilibrer la collaboration en personne avec les avantages potentiels du travail à distance. Source : Bloomberg, Le Registre.