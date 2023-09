Le Dr Ian Wilmut, créateur de Dolly the Sheep, décède à 79 ans

Le Dr Ian Wilmut, le scientifique britannique qui a dirigé l'équipe qui a réussi à cloner un mammifère pour la première fois, est décédé à l'âge de 79 ans. Sa mort fait suite à une longue bataille contre la maladie de Parkinson, comme l'a annoncé l'Institut Roslin, où il avait travaillé pendant de nombreuses années.

En 1996, le Dr Wilmut et son équipe ont choqué le monde avec la naissance de Dolly la brebis, un mammifère cloné. La création de Dolly a soulevé d’importantes questions éthiques et a suscité une large attention médiatique. Dolly est née secrètement le 5 juillet 1996, mais son existence n'a été révélée qu'en février 1997.

Le nom de Dolly a été inspiré par la chanteuse Dolly Parton et elle est devenue un symbole du progrès scientifique. Cependant, elle est décédée tragiquement en 2003, à l'âge de 6 ans, des suites d'une infection pulmonaire. Depuis, elle est exposée au National Museum of Scotland.

Le Dr Wilmut a consacré sa carrière aux progrès de la biologie et de la génétique. Il s'est concentré sur la préservation du sperme et des embryons grâce à des techniques de congélation au cours de ses études à l'Université de Cambridge. Plus tard, il a mené des recherches sur la modification génétique et le clonage de moutons, dans le but de créer du lait contenant des protéines qui pourraient être utilisées pour traiter les maladies humaines et générer des cellules souches pour la médecine régénérative.

En 2005, le Dr Wilmut a rejoint l'Université d'Édimbourg, où il a poursuivi ses travaux jusqu'à sa retraite en 2012. En reconnaissance de ses contributions à la science, il a reçu le titre de chevalier en 2008.

En 2018, le Dr Wilmut a révélé publiquement son diagnostic de maladie de Parkinson et a exprimé son intention de participer à des programmes de recherche testant de nouveaux traitements pour cette maladie. Il laisse dans le deuil son épouse, Sara, et ses trois enfants issus de son premier mariage, Naomi, Helen et Dean, ainsi que cinq petits-enfants.

