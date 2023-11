SeaWorld Orlando taquine les prochaines montagnes russes Penguin Trek

SeaWorld Orlando a ravi les participants à l'IAAPA Expo mardi avec un aperçu de la voiture principale de ses très attendues montagnes russes Penguin Trek. Le parc à thème présentait un design passionnant inspiré de la motoneige, ajoutant une touche unique à l'expérience globale.

Rob McNicholas, vice-président des opérations chez SeaWorld Orlando, a expliqué que l'attention portée aux détails dans la voiture de tête est exceptionnelle. Du ski à ressort, qui n'est qu'un élément esthétique, à la couleur bleu glacé ornée d'accents beige, aqua et noir, chaque élément a été soigneusement conçu. Le rail du trajet sera d'un blanc immaculé, renforçant encore le thème hivernal de Penguin Trek.

Prévu pour ouvrir au printemps, Penguin Trek offrira aux visiteurs une aventure passionnante à l’intérieur et à l’extérieur. Le trajet est une réinvention de l'ancienne attraction Empire of the Penguin de SeaWorld et atteindra une vitesse maximale de 43 mph, garantissant une expérience exaltante pour les cavaliers. L'un des points forts de la finale des montagnes russes sera une rencontre avec de vrais pingouins, créant ainsi un voyage véritablement immersif et mémorable.

Questions fréquemment posées:

Q : Quel est le thème des prochaines montagnes russes de SeaWorld Orlando ?

R : Les montagnes russes Penguin Trek de SeaWorld sont inspirées de la motoneige et transportent les cyclistes dans une expérience hivernale de l'Antarctique.

Q : Quand Penguin Trek sera-t-il ouvert au public ?

R : L'ouverture du manège est prévue au printemps.

Q : À quelle vitesse les montagnes russes iront-elles ?

R : Penguin Trek atteindra une vitesse de pointe de 43 mph.

Q : Y aura-t-il des animaux vivants présents dans le manège ?

R : Oui, la finale de Penguin Trek comprendra une rencontre captivante avec de vrais pingouins.

Q : Quelle est la hauteur requise pour le trajet ?

R : Les coureurs devront mesurer au moins 42 pouces pour profiter des montagnes russes Penguin Trek.