L'expérience d'une femme vivant avec un dauphin dans une maison sous-marine

Margaret Howe Lovatt a passé 10 semaines dans une maison sous-marine avec un dauphin nommé Peter dans le cadre d'une expérience financée par la NASA dans les années 1960. L'objectif du projet était d'apprendre aux dauphins à comprendre et potentiellement à imiter la parole humaine, dans l'espoir de comprendre comment les humains pourraient communiquer avec les êtres extraterrestres. L'expérience s'est déroulée dans un complexe spécialement créé appelé « The Dolphin House », où Margaret et Peter vivaient ensemble.

Pendant leur temps ensemble, Margaret a été confrontée à un problème majeur lorsque Peter a commencé à développer d'intenses pulsions sexuelles à son égard. Elle a décrit comment il montrerait un grand intérêt pour son anatomie et se frotterait sur son genou, son pied et sa main. Cela a mis Margaret dans une position difficile, car elle devait trouver comment gérer les désirs de Peter. Finalement, elle a pris la décision, à contrecœur, de satisfaire manuellement ses pulsions.

Margaret a insisté sur le fait que cet acte n'était pas sexuel de sa part mais plutôt un moyen de maintenir le lien avec Peter et d'éviter les interruptions constantes. Elle pensait que cela les rapprochait et lui permettait de continuer à le connaître. Cependant, lorsque le financement de l'expérience s'est épuisé, Margaret et Peter ont été séparés, ce qui a conduit Peter à un acte apparent de « suicide ». Il a arrêté de respirer, a coulé au fond de son réservoir et est mort.

Les scientifiques sont divisés sur la question de savoir si les dauphins ont la capacité mentale de se suicider au sens humain du terme. Cependant, ils reconnaissent que les animaux en détresse peuvent présenter des comportements autodestructeurs. Le récit de Margaret sur son temps avec Peter soulève des questions sur les implications éthiques de la conduite de telles expériences et l'impact qu'elles peuvent avoir sur le bien-être émotionnel des animaux.

Bien que cette expérience ait pu être unique et révolutionnaire en son temps, elle rappelle l’importance de prendre en compte le bien-être des animaux dans la recherche scientifique et les conséquences potentielles de nos actions.

