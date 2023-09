L'Amazfit Bip 5 : une montre intelligente économique avec des fonctionnalités impressionnantes

By

L'Amazfit Bip 5 est une montre intelligente économique qui offre bon nombre des mêmes fonctionnalités que les options plus chères du marché. Au prix de seulement 90 $, cette montre offre beaucoup de valeur et constitue une excellente alternative aux modèles coûteux d'Apple et de Samsung.

L'une des caractéristiques les plus remarquables de l'Amazfit Bip 5 est son écran LCD de 1.9 pouces, qui est l'un des plus grands écrans que vous trouverez sur une montre intelligente. Avec un nombre élevé de pixels de 320 x 380, l'écran est suffisamment lumineux pour lire à l'extérieur, même s'il peut nécessiter un réglage de la luminosité en plein soleil. Malheureusement, la montre ne dispose pas de capteur de lumière ambiante pour gérer cela automatiquement.

Le Bip 5 est livré avec un seul bouton multifonction sur le côté de la montre, vous permettant de réactiver l'écran, d'ouvrir le menu de l'application ou de revenir au cadran de la montre. L'application compagnon offre la possibilité de configurer une pression longue sur un bouton pour exécuter diverses fonctions telles que démarrer une séance d'entraînement, vérifier votre fréquence cardiaque ou trouver votre téléphone. Cette fonctionnalité de personnalisation est un excellent ajout, même s'il peut être difficile de choisir parmi les 27 options différentes disponibles.

En matière d'autonomie, l'Amazfit Bip 5 se démarque de ses concurrents. Avec jusqu'à cinq jours d'autonomie dans des conditions d'utilisation intensive, y compris la surveillance permanente de la fréquence cardiaque, le suivi du sommeil et les séances d'exercices assistées par GPS, la Bip 5 offre une amélioration considérable par rapport aux autres montres intelligentes du marché.

Bien que le Bip 5 présente quelques défauts – comme l’absence d’une option toujours active et une application compagnon déroutante pour les utilisateurs d’iPhone – il offre un excellent rapport qualité-prix. Si vous recherchez une montre intelligente économique dotée de fonctionnalités impressionnantes, l'Amazfit Bip 5 devrait figurer sur votre liste restreinte.

