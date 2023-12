Hunter découvre un Buck unique dans sa vie

Résumé : Un chasseur nommé Christopher « CJ » Alexander a eu une rencontre inattendue avec un énorme cerf lors d'un voyage de chasse. Le cerf, qu'il a repéré dans l'après-midi, s'est approché à moins de 7 mètres de lui avant qu'Alexandre ne tire. On dit que le montant du dollar est le plus grand qui ait été mesuré cette année, impressionnant les buteurs chevronnés et les experts. Cependant, la note finale et la classification des bois seront déterminées par un jury officiel, ce qui pourrait potentiellement en faire un record dans l'État de l'Ohio.

Une rencontre inattendue avec un Buck légendaire

Dans le vaste monde de la chasse, il devient de plus en plus rare d'assister à quelque chose de véritablement extraordinaire. Les chasseurs armés de caméras ou perchés sur des supports surélevés sont toujours aux aguets, leur attention dépassant tout ce qui bouge dans le paysage. Pourtant, de temps en temps, un monstre apparaît et captive la conscience humaine. Ce fut le cas de Christopher « CJ » Alexander le 9 novembre lorsqu'il rencontra le mâle de sa vie au cours de la dernière heure de sa vie.

Alexandre, chasseur expérimenté, était à son stand depuis 5 heures du matin. Ce n'est que vers 00 h 4 qu'il a repéré le chevreuil pour la première fois, à environ 30 pieds de là. Sachant que l'arme était trop lourde pour tirer de manière responsable avec son arbalète, Alexander attendit patiemment. Le mâle semblait motivé par des instincts primaires, son désir d'une biche à proximité l'emportant sur tout sens de prudence. Et juste comme ça, les chemins des deux animaux ont convergé à moins de 120 mètres l’un de l’autre.

À chaque pas, la taille et la majesté du cerf devenaient évidentes pour Alexandre. Il ne savait pas qu'il était sur le point de rencontrer un cerf potentiel qui battrait des records. Ce n'est que lorsqu'un ami chasseur l'a alerté de la taille remarquable du cerf qu'Alexandre a réalisé l'importance de sa proie.

Les bois du cerf, mesurés par le buteur des Buckmasters, Ed Waite, ont été décrits comme les plus gros qu'il ait rencontré cette année. Pesant 9.8 livres, le support et la calotte crânienne étaient remarquablement lourds. Lionisé par Waite, le rack ne laissait aucun doute sur le caractère exceptionnel du bouc.

Maintenant, le processus de notation et de détermination de l’héritage du mâle Alexander commence. Le célèbre buteur Mike Rex estime que la taille et les attributs du mâle devraient le propulser au-delà du record actuel de l'Ohio. Cependant, le verdict final revient à un jury officiel qui évaluera la symétrie et la classification des bois. S'il est jugé typique, le cerf pourrait battre le record de l'Ohio, tandis qu'une classification atypique lui permettrait tout de même de mériter une place remarquable dans l'histoire de la chasse de l'État.

Alors que commence la période de séchage obligatoire de 60 jours, les chasseurs et les passionnés attendent avec impatience la notation et le classement officiels. Quel que soit le résultat, on ne peut nier l’impact et l’héritage laissés par cet argent unique.

