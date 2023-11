L'ordinateur portable HP 17z : une centrale économique pour un usage quotidien

Les offres du Black Friday sur les ordinateurs portables HP ont été assez impressionnantes cette année, et une offre se démarque des autres. L'ordinateur portable HP 17z, initialement au prix de 500 $, est désormais disponible pour seulement 270 $, grâce à une remise massive de 230 $. Si vous êtes à la recherche d'un nouvel ordinateur portable pour le travail ou l'école, cette offre est à ne pas manquer. Cependant, face à la demande croissante, il est important d’agir rapidement avant que les stocks ne s’épuisent.

Bien que l'ordinateur portable HP 17z ne soit pas adapté aux tâches gourmandes en énergie comme l'exécution de jeux PC haut de gamme ou le montage vidéo, il excelle dans la productivité quotidienne. Équipé d'un processeur AMD Athlon Gold 7220U, d'une carte graphique AMD Radeon et de 8 Go de RAM, cet ordinateur portable est plus que capable de gérer des recherches en ligne, la création de rapports et d'autres tâches légères à modérées. Il est livré avec Windows 11 Famille, offrant une expérience de système d'exploitation familière et conviviale, et offre un généreux SSD de 128 Go pour un stockage rapide et un multitâche efficace.

Cependant, la véritable caractéristique remarquable du HP Laptop 17z est son impressionnant écran de 17.3 pouces avec une résolution HD+. Il est rare de trouver un ordinateur portable doté d’un écran aussi spacieux à un prix aussi abordable. Que vous travailliez sur des projets importants, diffusiez des émissions ou participiez à des appels vidéo et à des réunions en ligne, le grand écran améliorera votre expérience globale. La caméra HD HP True Vision 720p intégrée et les microphones numériques à double rangée intégrés garantissent en outre une communication fluide et claire.

L'ordinateur portable HP 17z est actuellement réduit à un prix incroyable de 270 $ pour la vente Black Friday de cette année. Avec une économie de 230 $, il constitue une option intéressante pour ceux qui recherchent un ordinateur portable économique mais fiable. Pour éviter toute déception, il est fortement recommandé de sécuriser votre achat sans tarder.

FAQ:

Q : À quelles tâches l'ordinateur portable HP 17z est-il adapté ?

R : L'ordinateur portable HP 17z est parfait pour le travail quotidien ou les tâches scolaires telles que la recherche en ligne et la création de rapports.

Q : L'ordinateur portable HP 17z peut-il gérer des jeux PC haut de gamme ?

R : Non, l'ordinateur portable HP 17z n'est pas conçu pour des tâches exigeantes comme l'exécution de jeux PC haut de gamme.

Q : Quelle est la fonctionnalité remarquable de l’ordinateur portable HP 17z ?

R : La caractéristique remarquable de l'ordinateur portable HP 17z est son écran de 17.3 pouces avec une résolution HD+.

Q : Qu'est-ce qui est inclus avec l'ordinateur portable HP 17z ?

R : L'ordinateur portable HP 17z est livré avec un processeur AMD Athlon Gold 7220U, une carte graphique AMD Radeon, 8 Go de RAM, Windows 11 Home et un SSD de 128 Go.

Q : Combien de temps durera la réduction du Black Friday ?

R : On ne sait pas exactement combien de temps dureront les stocks, il est donc conseillé d'effectuer votre achat le plus tôt possible.