Nouvelle technique pour la production d’urée à faible teneur en carbone et la dénitrification des eaux usées

Des chercheurs de l'Université Northwestern et de l'Université de Toronto ont découvert une nouvelle méthode de production d'urée, un engrais, par synthèse électrifiée. Le processus consiste à convertir le dioxyde de carbone et l’azote résiduaire à l’aide d’un catalyseur hybride composé de zinc et de cuivre. Cette technique innovante permet non seulement de produire de l’urée à faible intensité carbone, mais également de dénitrifier les eaux usées.

La production d’engrais azotés synthétiques, largement utilisés en agriculture, contribue actuellement de manière majeure aux émissions de carbone et aux ruissellements contenant des nitrates. Trouver des solutions durables pour réduire les émissions de cette industrie est crucial, car elle représente chaque année 3 % de la consommation mondiale d’énergie.

L’équipe de recherche s’est concentrée sur la production d’urée, car il s’agit d’un engrais livrable et prêt à l’emploi qui représente une industrie de 100 milliards de dollars. Ils voulaient savoir s’il était possible d’utiliser des sources d’azote résiduaire, du CO2 capturé et de l’électricité pour créer de l’urée.

Les chercheurs ont découvert qu’une combinaison de zinc et de cuivre comme catalyseur pouvait faciliter les réactions chimiques souhaitées. Ils ont trouvé des références remontant aux années 1970 suggérant que des métaux purs comme le zinc et le cuivre pourraient être efficaces dans les processus impliquant la conversion du dioxyde de carbone et de l'azote.

Pour évaluer la faisabilité et l'impact environnemental de la nouvelle voie de production, une analyse approfondie du cycle de vie a été réalisée. L'analyse a révélé que l'utilisation de sources d'énergie renouvelables, telles que l'énergie solaire ou éolienne, réduisait considérablement les émissions d'énergie et rendait le processus plus respectueux de l'environnement.

Alors que le rapport catalyseur « magique » entre le zinc et le cuivre a été initialement découvert par accident, les chercheurs ont ensuite affiné les métaux pour obtenir des performances optimales. Ils ont également appliqué la modélisation informatique pour comprendre les mécanismes sous-jacents et les interactions entre le catalyseur et les réactifs.

Bien qu'il reste encore certains défis à relever avant la commercialisation, comme la prise en compte des impuretés dans le traitement de l'eau et l'augmentation de la durée de fonctionnement du procédé, cette recherche présente une approche prometteuse pour la production d'urée à faible teneur en carbone et la dénitrification des eaux usées.

